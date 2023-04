Calcio, Promozione. Tris al Ventimiglia, l’Ospedaletti stacca il pass per i playout con la doppietta di Avandro e la rete di Sahi

Per l’ultima giornata della regular season al ‘Ciccio Ozenda’ è andato in scena il derby del Ponente tra Ospedaletti e Ventimiglia. Gara decisiva per gli orange alla ricerca del punto che garantirebbe la partecipazione ai playout.

Partita vera sin dai primi minuti, ed è subito vantaggio orange. Dopo tre soli giri di orologio Schillaci lancia Barbagallo che appoggia in area per Avandro. L’attaccante classe 2007 la mette sotto l’incrocio e porta l’Ospedaletti sull’1-0. Passano solo dieci minuti e i padroni di casa trovano il raddoppio. Ancora un lancio di Schillaci, questa volta per Sahi che si invola verso la porta, mette a sedere Scognamilio e firma la seconda rete orange.

A inizio ripresa il Ventimiglia dimostra di voler dire la propria e, nel giro di quattro minuti, tra il 62’ e il 66’, Gambacorta riporta la gara sul pareggio siglando una doppietta. Al minuto 82 sale ancora in cattedra Avandro. L’attaccante 16enne si libera di un difensore e insacca la rete del definitivo 3-2. Per lui quattro gol in altrettante partite giocate tra i grandi.

Con i tre punti ottenuti oggi nel derby, l’Ospedaletti si porta a quota 25 punti, a meno uno dalla Campese che sarà avversaria nello spareggio salvezza. Prima gara domenica prossima al ‘Ciccio Ozenda’.

“Sono molto felice perché non era una partita scontata - ha commentato al termine della gara mister José Espinal - loro hanno iniziato con la cattiveria giusta, ma abbiamo fatto subito due gol. Poi ci sono state le occasioni anche per fare il terzo e il quarto ma non le abbiamo sfruttate ed è lì che dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo siamo ripartiti meglio anche se loro hanno trovato due gol con Gambacorta, uno che non molla mai. Poi Avandro ha segnato il 3-2. L’obiettivo playout è centrato, ora dobbiamo prepararci per il grande risultato di rimanere in categoria. Serve la massima concentrazione”.

Ospedaletti - Ventimiglia 3-2

Marcatori: 3’ e 82’ Avandro, 13’ Sahi, 62’ e 66’ Gambacorta



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Alasia G., 3 Sahi, 4 Barbagallo (20 Cassini S.), 5 Calvini, 6 Caffi (15 Costo), 7 Rotolo (17 Bestagno), 8 Cassini V., 9 Siberie (14 Gagliardi), 10 Schillaci, 11 Avandro

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 16 Ferrari, 18 Miatto, 19 Sartori

Allenatore: Josè Espinal

Ventimiglia: 1 Scognamilio (12 Asciutto), 2 Schittzer (14 Zambrano), 3 Zinghini, 4 Peirano, 5 Ierace (20 Guiderdone), 6 Oliveri, 7 Verbicaro (18 Sparma), 8 Aretuso, 9 Gambacorta, 10 Ala, 11 Akkioui (16 Addiego)

A disposizione: 12 Asciutto, 13 Giglio, 14 Zambrano, 15 Rea, 16 Addiego, 17 Bellando, 18 Sparma, 19 Musumarra

Allenatore: Gianfranco Massullo

Arbitro: Sig. Martin Virgilio (Imperia)

Assistenti: 1° Sig. Marco Pozzi (Imperia); 2° Mauro Francesco De Pinto (Imperia)

Ammoniti: Alasia G.