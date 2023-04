Calcio: la Sanremese cade a Genova, biancoazzurri battuti con il risultato all'inglese dal Ligorna

LIGORNA-SANREMESE 2-0

RETI: 29’ Scannapieco, 53’ Gulli

LIGORNA: Atzori, Gualtieri (82’ Lipani), Scannapieco, Botta (68’ Mazzamuto), Bacigalupo, Gulli (77’ Rizzo), Dellepiane, Cericola (72’ Abdelazim), Serra Sanchez, Gerbino (78’ Tassotti), Garbarino. A disposizione: Gragnoli, Damonte, Mancuso, Maresca. Allenatore Giorgio Roselli.

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi, Aperi (62’ Scalzi), Giacchino (77’ Del Barba), Valagussa, Rizzo, Nouri (46’ Aita), Larotonda (38’ Pellicanò) (66’ Panattoni). A disposizione: Bohli, Bechini, Riviera, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini.

ARBITRO: Davide Cerea di Bergamo

ASSISTENTI: Gianluca Pampaloni e Giulio Cucchiar di La Spezia

NOTE: giornata mite, spettatori 150 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Atzori, Giannini, Lipani. Angoli 6-3 per il Ligorna. Recupero 7’ pt, 5’+1’ st.

Nella terzultima di ritorno sfida play off allo stadio Ligorna tra i padroni di casa di mister Roselli e la Sanremese. Biancoazzurri sempre al secondo posto, il Ligorna invece cerca punti per blindare la quinta piazza, ultima utile per i play off, e rintuzzare l’assalto del Legnano. Rispetto all’anticipo di sabato scorso col Casale, mister Giannini schiera la formazione tipo e rilancia dal primo minuto capitan Bregliano, Maglione, Giacchino e Aperi. Assenti i lungodegenti Fischer, Mauro, Mesina e Maugeri.

Al 3’ ci prova la Sanremese con una punizione a giro di Rizzo dalla destra, palla alta sulla traversa.

Al 15’ lo stesso Rizzo colpisce la traversa con un bel tiro dalla media distanza, che occasione!

Al 17’ si fa vivo il Ligorna con un tiro di Scannapieco che termina alto.

Al 28’ Tartaro è superlativo a deviare in angolo una staffilata dal limite di Bacigalupo. Sugli sviluppi del corner battuto da Gerbino, la palla spiove in area da sinistra, Bregliano tocca di testa anticipando un avversario, Scannapieco oltre la linea dei difensori matuziani scaraventa in rete da due passi. L’arbitro in un primo momento annulla per fuorigioco del numero 6 del Ligorna, poi si consulta con il guardalinee e convalida il gol considerando il tocco di Bregliano una giocata volontaria. Ligorna in vantaggio!

Al 36’ Larotonda nell’area matuziana rimedia un colpo alla testa e resta a terra. Il gioco resta fermo per diversi minuti. Poi lo stesso Larotonda si rialza con una vistosa fasciatura al capo ma non ce la fa a continuare. Il centrocampista lascia il campo e viene sostituito da Pellicanò. Rizzo scala più indietro a centrocampo.

Al 38’ combinazione sulla sinistra Aperi – Nouri, tiro del laterale, para a terra Atzori.

Al 40’ ancora Ligorna pericoloso con un colpo di testa fuori misura di Bacigalupo.

L’arbitro Cerea di Bergamo concede 7 minuti di recupero.

Al 49’ un tiro di Gagliardi finisce alto sulla traversa.

La Sanremese potrebbe pareggiare al 51’: cross di Bregliano dalla sinistra, colpo di testa ravvicinato di Valagussa, la palla si stampa sul palo, poi balla sulla linea di porta e attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno dei biancoazzurri riesca ad intervenire.

Prima di andare negli spogliatoi il Ligorna raddoppia.

È il 52’ quando Gualtieri tira dalla sinistra, Tartaro si rifugia in angolo. Dalla bandierina batte Gerbino, Serra Sanchez colpisce di testa e manda il pallone sulla traversa, sulla palla arriva prima Gulli che ancora di testa ribadisce in rete. Ligorna – Sanremese 2-0!

Si va al riposo con i padroni di casa avanti per 2-0.

Nella ripresa Giannini effettua subito un secondo cambio: entra Aita, esce Nouri.

All’inizio del secondo tempo il Ligorna va al tiro in altre due circostanze: prima un tiro di Gulli dal limite viene deviato in angolo da un difensore biancoazzurro; poi Tartaro blocca senza problemi una conclusione di Cericola.

La Sanremese attacca e prova a riaprire il match, il Ligorna si difende con ordine.

Al 61’ tiro di Giacchino dal limite, blocca Atzori.

Al 62’ terzo cambio nella Sanremese: entra Scalzi, esce Aperi.

Al 66’ Pellicanò si fa male e chiede di uscire: al suo posto entra Panattoni.

Al 67’ tiro di Botta dal limite, para a terra Tartaro.

Al 73’ conclusione centrale debole di Rizzo dal limite, Atzori c’è.

Al 77’ ultimo cambio nella Sanremese: entra Del Barba, esce Giacchino.

All’80’ la Sanremese va vicina alla marcatura con una deviazione sottomisura di Panattoni, Atzori ha un grande riflesso e respinge.

All’81’ tiro dal limite di Scalzi, palla a lato.

All’84’ ancora un tiro di Rizzo dal limite, palla sul fondo.

Al 91’ il Ligorna va vicino al tris con il neo entrato Abdelazim che va via in contropiede, elude l’intervento di Mikhaylovskiy, supera Tartaro in uscita e calcia verso la porta, ma l’intervento di Valagussa in recupero è provvidenziale e la palla finisce sul fondo.

L’ultima emozione del match è un tiro fuori misura dello stesso Valagussa dal limite che termina fuori.

Finisce 2-0 per il Ligorna che porta a casa tre punti fondamentali in ottica play off e rinsalda il quinto posto anche in virtù della sconfitta del Legnano con lo Stresa. Domenica prossima al Comunale la Sanremese ospiterà il Gozzano.