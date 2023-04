Al via il 36° Premio di Poesia Dialettale Intemelia 'u Giacuré'

È indetto il 36° Premio di Poesia Dialettale Intemelia 'u Giacuré'.

Il premio fu istituito da Marisa Amalberti De Vincenti in ricordo del marito Giacomo detto 'u Giacuré' e curato per 25 anni dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi di Ventimiglia. Dal 2013 e per altri dieci anni, ne ha preso le redini l'associazione culturale 'A Cria' di Vallebona, ma da quest'anno ritorna nel suo luogo di origine sotto l'egida della Cumpagnia d'i Ventemigliusi guidata dal console Marco Scullino.

Alle regole di base è stata aggiunta una variante: verrà assegnato un riconoscimento per un componimento poetico in lingua italiana tradotto in uno dei dialetti della zona dell’Intemelio.

In allegato il regolamento