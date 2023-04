Il Capitolo BNI Valle Argentina compie un anno ed è già campione di affari

Il Capitolo della Valle Argentina di BNI compie un anno il 26 aprile e ha già prodotto circa 1.400 referenze scambiate che hanno generato un volume di affari che si aggira intorno ai 2.800.000 euro. Le 40 aziende che aderiscono al Capitolo sono piccole e medie imprese che, mediante il passaparola strutturato, hanno prodotto un considerevole volume di affari sul territorio della Valle Argentina, conseguendo gli obiettivi che si erano prefissati.



“Possiamo dire con legittimo orgoglio che lo spirito di collaborazione che ci ha portato a raccogliere quella sfida, che solo un anno fa sembrava impossibile, ha dato i suoi frutti, in una zona dove la parola cooperazione è spesso sostituita dal “campanile” - dichiarano dal Capitolo della Valle Argentina di BNI - ogni mercoledì ci si incontra per discutere e confrontarci in una rinnovata solidarietà di impresa, dove al primo posto viene sempre e comunque il rapporto interpersonale. Possiamo dire, confermando John Donne, “Nessun uomo è un'isola” e noi della BNI stiamo interpretando al meglio questa riflessione”.