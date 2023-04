Sanremo: dopo tanti anni ecco il progetto per trasformare e mettere in funzione il Palasalute di Baragallo

Da anni è lì in bella mostra (con colori quanto meno discutibili) e fermo al palo per le classiche ragioni legate agli appalti. Stiamo parlando del Palasalute di zona Baragallo a Sanremo, a cavallo tra via San Francesco e via Dante Alighieri.

Ora Asl ha pronto il progetto per la realizzazione di una ‘Casa di Comunità, intervento rientrante nel Pnrr, con il completamento dell'intero edificio. Il lavoro riguarderà la ristrutturazione di un'area al secondo piano per una superficie di 850 mq circa. L'intervento consiste nell'adeguamento della struttura indicata ai fini di renderla compatibile con le destinazioni d'uso previste all'interno dei criteri minimi per le ‘Case di Comunità’.

Nella nuova struttura, non unitaria ma composta da due differenti corpi di fabbrica indipendenti e basata sul riutilizzo della vecchia cabina di trasformazione elettrica del Baragallo e sulla nuova costruzione di un nuovo volume sottostante alla ex cabina, prevede un nuovo volume composto da un piano completamente interrato, uno seminterrato e quattro piani fuori terra con accessi da via San Francesco, in cui si trovano: il corpo di fabbrica esistente (ex cabina elettrica) per la sanità animale, il corpo di nuova costruzione e il piano interrato dove sono previsti: spogliatoi, depositi, archivi, zona macchina trattamento aria a servizio zona radiologica (di futura realizzazione).

Al piano terreno: il CUPA, l’area radiologica (di futura realizzazione), il centro Sert per la salute mentale, con accesso indipendente dedicato. Al primo piano la farmacia e al secondo la ‘Casa di Comunità’, quindi al terzo l’area medica e al quarto l’area chirurgica (ambulatori, piccola sala interventi, sterilizzazione).