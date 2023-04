Sanremo: anche senza 'Corso fiorito' un grande spot su Rai Uno con 'Linea Verde' (Foto)

Un nuovo grande spot gratuito, questa mattina per la città di Sanremo e per l’intera riviera dei fiori. Grazie alla trasmissione ‘Linea Verde’, condotta da Beppe Convertini e Peppone, sono stati festeggiati i cento anni dalla nascita di Italo Calvino, ma sono state esaltate tutte le peculiarità della città dei fiori.

Dalla floricoltura della riviera, alle bellezze della città (compresa la città vecchia) senza dimenticare le qualità enogastromiche. La floricoltura sanremese nasce grazie ai genitori di Italo Calvino, come ha scoperto Peppone visitando l'Istituto sperimentale di floricoltura. Lo stesso Peppone ha poi parlato del pesce e del celeberrimo ìGabero Rosso di Sanremo’.

Beppe Convertini ha seguito le tracce del giovane Calvino, partendo da Villa Terralba, la casa dei nonni, per arrivare sino ai Carruggi del quartiere della Pigna. C’è stato anche il momento di parlare del Calvino che andava spesso al cinema, grazie alla presenza del patron dell’Ariston, Walter Vacchino.

Si è parlato anche di come è cambiata la floricoltura in questi cento anni, visto che oggi si punta su coloratissimi e saporitissimi fiori eduli. Beppe, con l’aiuto dell’ex Assessore Anna Asseretto, ha raccontato pure come a Sanremo si coltivino anche migliaia di specie di piante grasse e magnifici ranuncoli, utilizzati anche per le installazioni sparse per la città a rendere omaggio ai famosi fiori di Sanremo.

La città è stata raccontata come generosa e contornata da un mare straordinario, paradiso di cetacei come capodogli e delfini da proteggere e ammirare. Protagoniste, proprio in mare, Sabina Airoldi e il Comandante della Guardia Costiera Matuziana, Isabella De Lucia. Anche senza lo splendido ‘Corso Fiorito’, quindi, una grande promozione per la città.