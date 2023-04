Mendatica, dopo la sospensione per i mesi invernali sono ripresi i lavori di realizzazione del nuovo punto ristoro a Valcona Soprana (foto)

A Mendatica, in alta Valle Arroscia dopo la sospensione per i mesi invernali, sono ripresi i lavori di realizzazione del nuovo punto ristoro a Valcona Soprana a a quota 1445 s.l.m. L'opera è stata finanziata dalla Regione Liguria nell'ambito del Programma di Rigenerazione Urbana.

I lavori sono eseguiti dall'impresa Fabio Ferrari di Mendatica. L’area interessanta dall’intervento è situata nel nucleo agro-pastorale che fa parte, insieme a Monesi, Valcona Sottana, le Salse, dei pascoli di alta montagna in cui, storicamente, in primavera, venivano portate le greggi per trascorrervi l’estate fino a fine settembre.

Immersa nel Bosco delle Navette - area SIC Ligure/ Piemontese -, Valcona Soprana, si colloca in modo strategico lungo il percorso storico che unisce il comprensorio di Monesi con Briga Alta, Upega e il tracciato della Monesi-Limone. Si tratta di una via utilizzata per lo sci di fondo, lo sci alpinismo, il trekking, la mtb e le ciaspole: una risorsa turistica, ambientale e sociale fondamentale per l’intero Territorio che, grazie alle strategie di rigenerazione pianificate dalla Regione Liguria e dagli Enti locali, guarda verso un turismo innovativo, “slow”, sostenibile e solidale.

Il progetto prevede un intervento di adeguamento tecnico-funzionale di un fabbricato Rurale Agricolo con la finalità di realizzare un Punto Sosta/Ristoro ad elevata efficienza energetica e seduzione architettonica a servizio della Rete Escursionistica del Comprensorio Montano di Monesi: attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della tradizione costruttiva del luogo, permette il riuso della “parte materiale” della civiltà delle malghe e riattiva un processo virtuoso, consapevole e sostenibili di nuova ”abitabilità” del territorio.