Ville e giardini di Sanremo, aspetti poco conosciuti dal grande pubblico

Il nostro lettore Pierluigi Casalino ci porta alla scoperta degli aspetti meno conosciuti delle ville e dei giardini di Sanremo.

Che Sanremo sia l'anima del mito della Riviera è cosa nota da tempo, anche se molte delle sue qualità sono andate appannandosi per il generale (e non solo sanremese) decadimento e mancanza di conservazione (e manutenzione) di valori e patrimoni che restano in sé intramontabili ovunque ci siano realtà di questo livello. Certo è che Sanremo figura tra le icone dei simbolismi mondiali e si offre in particolare come luogo di spettacolo e di carattere cortigiano non facilmente cancellabile nell'immaginario collettivo. Le crisi globali degli ultimi anni hanno contribuito tuttavia a rendere più opaca un'immagine che cerca ora di riprendersi e ripresentarsi grazie ad un richiamo che resiste alle ricorrenti congiunture sfavorevoli del Terzo Millennio. Di tale richiamo è inutile e forse retorico riparlarne. Non è bello ripetersi e anzi ciò non aiuta a recuperare al meglio i riflessi di un ambiente che trova inconsapevolmente la possibilità di rilancio solo quando tutto sembra perduto. Sanremo, la sua storia, le sue manifestazioni sono all'ordine del giorno. Meno si parla invece dell'importanza delle sue ville e dei suoi giardini ( e della loro storia) con la particolarità ambientale che esprimono. Anche in questo caso non si tratta solo di rinnovare fasti già conosciuti e che possono giustamente competere con quelle della vicina Costa Azzurra. Il vero problema è che le ville di Sanremo restano, nonostante tutto e purtroppo, abbastanza marginali nella attenzione, lasciando visibile della Città dei Fiori unicamente i piani più popolari che con la cultura, quella vera, hanno poco a che fare, pur in presenza dei lustrini mediatici delle altre versioni del marchio Sanremo. È questo, delle ville e dei giardini, un aspetto rilevante di Sanremo che non deve essere trascurato, ma che deve necessariamente e più adeguatamente valorizzato, proprio per dare a questo luogo ciò che merita davvero in maniera completa e porlo in risalto nella sua interezza, non relegandolo al campo degli specialisti. Anche per tale preziosa risorsa Sanremo è Sanremo.