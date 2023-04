Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da domenica 23 a martedì 25 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 23 APRILE

SANREMO



9.30. Pulizia straordinaria di Pian di Poma organizzata dal Comune di Sanremo e dai Deplasticati, in collaborazione con Amaie Energia e Servizi. Appuntamento davanti alla pista del pump track, iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



14.30. 8ª edizione del Festival del Rugby con sfida tra le formazioni Under 9 e Under 11. Campo di Pian di Poma



18.00. ‘Helle’ - pseudonimo di Lisa Brunetti, cantautrice e scrittrice bolognese - presenta in anteprima il suo concept-album ‘La Liberazione’ (Volume! Records) e il libro di testi ‘Carovane’ (Zona Contemporanea) con uno show musicale tra narrazione e scelte di vita. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari, ingresso libero



21.15. ‘Il fantasma di Canterville’ di Oscar Wilde: spettacolo benefico messo in scena dagli attori del Circolo Reading & drama di Ventimiglia di Lilia De Apollonia a favore della ADGP (Associazione che sostiene i bimbi diabetici). Teatro dell'Opera del Casinò (15 euro)

IMPERIA

8.00-20.00. ‘Festa in Borgo 2023’: Fiera in borgo con Abbigliamento, vintage, prodotti tipici + alle 11.00, Santa Messa in spiaggia Celebrata da Don Stefano, parroco della parrocchia di San Benedetto Revelli + dalle ore 16.30 alle 18.30 Seconda Edizione di Musica Balconica. Borgo Prino



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. ça Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, chiusa in caso di vento o maltempo (intero 4€, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni)

9.30. ‘Festival Bandistico di Primavera’: sfilata di tutte le formazioni per le vie cittadine (partenza e arrivo in Piazza del Comune) con concerto finale d'insieme nella Piazza del Comune di Ventimiglia (più info)



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



VALLECROSIA



16.30. Per l’ultimo appuntamento 2023 della rassegna ‘Primavera in Musica’, ‘Ma quante mani hai?’: concerto per pianoforte a 4 mani e a 6 mani con Stefania Semeria, Adriana Costa, Massimo dal Prà. Musiche di Grieg, Dvorak, Bizet, Rachmaninoff. Sala Polivalente Giacomo Natta, via Colombo, ingresso libero

BORDIGHERA



9.00-19.00. ‘Primavera bordigotta’: giornata speciale di acquisti con bancarelle di ambulanti, hobbisti dell’associazione ‘Amici della Musica e dell’Arte’, negozianti, spettacoli danzanti, musica e animazione itinerante + animazione per bimbi, laboratori creativi, palloncini e truccabimbi insieme alle mascotte di ‘Capriole sulle Nuvole’. A cura di Confesercenti. Centro città



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca, fino al 25 aprile



10.00-19.00. Esperienze d'Arte dell'artista Luzena con una preziosa mostra di pitture con il titolo ‘Dall'oscurità alla Luce’. Piazza Ruffini (h 10/13-15/19)



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. Alle 17, concerto del Duo Perotto Ciampossin (Giacomo Perotto - clarinetto; Tatiana Ciampossin - pianoforte). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI



9.30. ‘Raduno dei Fiori 2023 – 3° Memorial Alessandro Gazzano’: partenza per il giro della Ronde di 80 Km delle auto partecipanti (Ospedaletti - Coldirodi - Perinaldo - Apricale - Isolabona - Dolceacqua Camporosso - Camporosso Marina - Vallecrosia - Bordighera – Ospedaletti). Premiazione alla 17 (il link con tutte le info)

TAGGIA ARMA



8.30. ‘Anello del Pellegrino’: escursione di circa 5 ore in Alta Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Arma di Taggia, info e prenotazioni 391 1042608



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: ultimo giorno della manifestazione equestre di Monta Western sulla spiaggia dello Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare (più info)

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’ (7ª edizione): weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato (vie del centro cittadino) + ‘Giro in Mountain Bike’ (ritrovo ore 9.30 in Piazza del Comune, rientro alle ore 12.30 circa)



15.30. & 17.00. 5ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15.30) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella (h 17)



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Piazza Andrea Doria (più info)

CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, presenta ‘Il bambino e le isole’ (66thand2nd). Modera l’incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura dei pianisti Mattia di Fabio e Vladimir Di Martino. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie, sino al 25 aprile



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





LUNEDI’ 24 APRILE

SANREMO



21.00. Spettacolo comico di Francesco Cicchella con lo spettacolo ‘Bis!’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



23.30. ‘Dj Matrix | Musica da Giostra’: una one night speciale per riascoltare i successi dance del passato e del presente in una notte di divertimento allo stato puro ballando e cantando fino a squarciagola. Bay Club, corso Trento Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



17.00. Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono parlano del loro libro ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’ (ed. Fusta). Partecipano Giovanni Rainisio, presidente dell’Isrecim, Alberto De Bernardi, docente di storia contemporanea a Bologna, Massimo Novelli giornalista e scrittore. Biblioteca Lagorio, ingresso gratuito



VENTIMIGLIA



8.30-13.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. ça Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, chiusa in caso di vento o maltempo (intero 4€, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni)



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia, corso Genova (intero 3 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni)



BORDIGHERA



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca, fino al 25 aprile



9.00-17.00. Apertura del Polo museale e bibliotecario situato lungo la via Romana anche sede dell'Istituto internazionale di studi liguri con una famosa biblioteca con circa 85.000 volumi, 3.000 riviste specializzate in arte e storia locale, 14.000 incisioni oltre alla collezione personale di farfalle, conosciuta per essere ancora oggi una delle più prestigiose d'Europa. Museo Clarence Bicknell



9.30-13.00. Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto. Prevista possibilità di noleggio E-bike su richiesta. Partenza da zona Sant'Ampelio (costo a persona 25 euro – 50 euro con E-Bike e attrezzatura a Noleggio), info e prenotazioni: Flavio +39 320 037 5820, anche domani



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie, sino al 25 aprile



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



18.30. ‘La composizione musicale come incrocio culturale’: conferenza di Julian Anderson. Théâtre des Variétés (più info)



20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: serata di apertura con proiezione film 'Grosso Guaio all'Esquilino - Kung Fu Italian Style' con Lillo Petrolo, Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti. Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)





MARTEDI’ 25 APRILE

SANREMO



9.30. ‘Festa della Liberazione’: formazione del corteo in Piazza Borea d’Olmo con la partecipazione del Corpo bandistico ‘Città di Sanremo’ + passaggio in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI + alle 10.30, cerimonia davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano con eposizione della corona d'alloro e Preghiera per la Pace. Orazione ufficiale dello scrittore Daniele La Corte, lettura del testo poetico ‘Banditi’ da parte di Gianni Modena. Al termine, prosecuzione verso il monumento dei giardini Ruffini e conclusione della cerimonia



10.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (ingresso gratuito)



16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero



IMPERIA



21.15. Per la festa di Liberazione, in scena il monologo ‘Ritratti Resistenti’ di e con Renato Donati, seguito dalle canzoni sulla Resistenza con Pier Di Pasqua. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. ça Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, chiusa in caso di vento o maltempo (ingresso gratuito)



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia, corso Genova (ingresso gratuito)

BORDIGHERA



8.00-11.00. 25 Aprile: deposizione fiori a lapide dei caduti e benedizione (Borghetto San Nicolò, h 8) + deposizione fiori al monumento al caduti e benedizione (Sasso, h 8.30) + alzabandiera al Monumento ai Caduti del Mare (porto, h 9) + corteo con deposizione fiori e corone di alloro al monumento al caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del municipio e al Cippo dei Partigiani (ritrovo Palazzo del Parco, h 9.30) + orazione ufficiale al Cippo dei Partigiani (h 10.45) + Santa Messa in suffragio di tutti i caduti nella chiesa di S. Maria Maddalena (h 11)



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca



9.30-13.00. Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto. Prevista possibilità di noleggio E-bike su richiesta. Partenza da zona Sant'Ampelio (costo a persona 25 euro – 50 euro con E-Bike e attrezzatura a Noleggio), info e prenotazioni: Flavio +39 320 037 5820



15.00-19.00. Esperienze d'Arte dell'artista Luzena con una preziosa mostra di pitture con il titolo ‘Dall'oscurità alla Luce’. Piazza Ruffini



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



21.00. Per la 'festa della Liberazione’, proiezione cortometraggio ‘Seife’ (sapone) del regista Riccardo Di Gerlando proposto dall'associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi In Guerra. A seguire, concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera con musiche del repertorio partigiano. Centro culturale ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



TAGGIA ARMA



9.30. ’25 Aprile’: Santa Messa e successivo corteo per la deposizione delle corone di alloro ai monumenti (h 10) + Saluto della sezione Anpi a cura dell'Avv. Massimo Corradi, Saluto del Sindaco Arch. Mario Conio, Orazione ufficiale Dott. Paolo Luppi, Magistrato. Partecipa la Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’ Sagrato della Chiesa Parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio ad Arma

RIVA LIGURE

10.30. Per la Festa della Liberazione, cerimonia istituzionale con intervento del Sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra e orazione dell’Ing. Rinaldo Paglieri, Presidente ANPI Imperia Porto Maurizio. Partecipa il Gruppo Alpini Riva Ligure Santo Stefano al Mare. Piazza Matteott

DIANO MARINA



7.30. Festa della liberazione nel Dianese: raduno in piazza Martiri della Libertà. Alle ore 7.50, corteo in auto verso i cippi e le lapidi dei partigiani al Campo sportivo, a Diano Castello e a S. Sebastiano. Alle 8.30 tappa a: Diano Aretino, Monumento a Borello, Diano Borganzo e Moltedo. Alle 9.20, tappa a Diano S. Pietro, Cervo e Località Molino del Fico. Fine corteo a San Bartolomeo al Mare. Alle 10.15 in piazza Martiri della Libertà, esibizione degli alunni delle classi dell’Istituto comprensivo. Alle 10.30, ingresso della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Alle 11.00 celebrazioni ufficiali, con la presenza dei sindaci e delle autorità civili e religiose, con l’oratore della manifestazione il Sindaco di Cervo, Lina Cha



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

SAN BARTOLOEMO AL MARE



10.00. 17ª Coppa Primavera: torneo di calcio giovanile al Campo sportivo, fino al 4 giugno



CERVO



18.00. Presentazione del libro di Daniele La Corte ‘Il Boia e la Contessa’. Intervista all’autore a cura del Maestro Andrea Elena + proiezione filmato. oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito



ENTROTERRA

CARPASIO

15.00. ‘25 Aprile’: Orazione a cura del GUP Paolo Luppi. Intervento dell'Avv. Luca Fucini, Console Onorario di Francia (h 15) + Lettura teatralizzata e proiezioni sul tema delle donne durante la Resistenza (h 15.45) + Presentazione della riedizione del libro ‘I bambini no!’ dì Nanni Perotto e Presentazione del libro ‘Mino & Rina. Un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova’ dì Bruno Vìanì (h 16.15) + Proiezione cortometraggio ‘La Resistenza in provincia dì Imperia’ realizzato dai bimbi della Scuola Primaria dì Badalucco + ‘Scariolantì’ di Genova: Laboratorio dì canzoni dì testimonianza-opposizione-resistenza (h 17.30)

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ (ultimo giorno) con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura straordinaria del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.00. Escursione, a cura di Monesi Young, di circa cinque chilometri, nelle borgate di Borniga e Carmeli con visita agli antichi forni. Al ritorno cottura di pizze e torte messe a lievitare al mattino. Ritrovo a Raldo di fronte al Rifugio, prenotazione necessaria al 3391183146

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



16.00 & 20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: proiezione film '38,5 Quai des Ofreves' (h 16) + 'Daniel's Gotta Die' (h 20). Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate