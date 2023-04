Pallavolo. Il Grafiche Amadeo ospita Sant'Antonio Genova per terzultima gara del campionato

A meno tre gare dalla fine del campionato Grafiche Amadeo, primo in classifica, scende in campo oggi contro il Volley Sant'Antonio Genova. La gara è in programma alle 20 a Villa Citera.

I ragazzi di mister Contini sono concentrati per affrontare la gara in vista dello scontro diretto contri il Volley Sabazia Vado Ligure di domenica prossima che può valere la promozione.

Intanto le donne del Grafiche Amadeo sono impegnate nella lunga trasferta contro il Volley Lumezia Sarzana nella poule retrocessione con la salvezza già conquistata.