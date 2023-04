Nuoto. Ottime prestazioni per Anna Balbis e Martina Acquarone ai Campionati Assoluti

Anna Balbis e Martina Acquarone sono tornate dai Campionati Assoluti di Nuoto dove hanno ben figurato migliorando le proprie prestazioni e centrando gli obiettivi prefissati per i campionati.

Anna Balbis nei 100 rana ha nuotato ampiamente sotto il tempo limite per i Nazionali estivi di Roma che si terranno il prossimo agosto. E si conferma la seconda migliore 2009 in Italia.

Prosegue la crescita esponenziale di Martina Acquarone che ha ottenuto il pass per i Nazionali nei 200 rana con ben due secondi di margine sul tempo limite risultando la migliore 2006 in vasca e risalendo al quinto posto tra tutte le Cadette in Italia.

Al coach Renato Marchelli è affidato il commento: “Sono soddisfatto ma ci è mancato un pizzico di fortuna. Penso soprattutto a Martina che non ha ottenuto la finalissima per soli 4 centesimi e, rivedendo le immagini, ha ritardato la partenza. Ora si partirà col nuovo programma in vista dell'estate e questi risultati fanno ben sperare”.