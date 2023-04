Grande festa per l'Olimpia Basket con il tradizionale AperiOlimpia (foto)

Una grande serata per l'Olimpia Basket, l'associazione sportiva taggese che ormai è diventata un punto di riferimento della pallacanestro e che ha organizzato anche quest'anno la festa dell'AperiOlimpia.

Il raduno di tutti i tesserati, i genitori e i simpatizzanti delle 'olive furiose' è cominciato con la proiezione in diretta della partita di Gara 2 degli Under 17 di coach Bellone, impegnati in quel momento a Ventimiglia contro la Ra.Na.Bo. Tutti i bambini e i compagni dell'Olimpia hanno tifato e questo, forse, ha permesso ai ragazzi di raddrizzare un match iniziato male e portare a casa la qualificazione ai quarti di finale regionali.

Aspettando gli Under 17 per poterli festeggiare, per la prima volta nella storia ha fatto l'ingresso in scena Oliver Taggy Fury, per gli amici "Olly", che ha voluto festeggiare e fare foto con tutti i bambini. Nasce così la mascotte ufficiale dell'Olimpia, creata da Gerarda, Paola e Fabio, fantastici genitori pazzi per il basket e per l'Olimpia.

Di seguito è stato trasmesso un video messaggio di Martina Bestagno, attuale capitana della Nazionale Italiana di basket, terza classificata in Eurolega con la Schio, nativa di Camporosso ed ex allieva di Ezio Arduino, al quale ha dedicato un commovente saluto trasmettendo ai giovani allievi dell'Olimpia il messaggio “con la passione si può raggiungere qualsiasi sogno”. L'Olimpia aveva appena ricevuto tramite corriere la sua canotta numero 4 della Nazionale e, messa in palio per estrazione, è stata regalata a Daniele, il più grande tifoso dell'Olimpia e giocatore della squadra del progetto di inclusione a cui l'associazione partecipa ormai da due anni.