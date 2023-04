Calcio. Lunedì prende il via la coppa Città di Ospedaletti, al ‘Ciccio Ozenda’ si sfideranno 62 squadre e 700 atleti

Prenderà il via lunedì la coppa Città di Ospedaletti, Torneo Nazionali di Primavera 2023. Dal 24 aprile al 17 giugno al campo ‘Ciccio Ozenda’ sono attese 62 squadre, 25 delle quali in arrivo dal Piemonte, per un totale di circa 700 atleti.

Lunedì si sfideranno i Primi Calci 2014/2015, mentre sabato 20 maggio sarà il momento degli Esordienti 2010. Sabato 3 giugno torneranno in campo i Primi Calci 2014/2015, il giorno successivo toccherà agli Esordienti 2011. Il torneo proseguirà sabato 10 giugno con i Pulcini 2012 e si concluderà sabato 17 giugno con i Pulcini 2013.

Durante tutte le giornate del torneo le gare si svolgeranno dalle 9 alle 18.



“Mi congratulo con la società per l’evento, l’Ospedaletti Calcio è una realtà ben organizzata e noi siamo a disposizione per dare un segno di vicinanza e collaborazione - dichiara Giacomo De Vai, assessore allo Sport del Comune di Ospedaletti - è un evento che riguarda i più piccoli, lavorare sulla loro passione è investire sul loro futuro”.