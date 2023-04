Calcio: grande attesa per la XVII Coppa Primavera tra San Bartolomeo al Mare e Diano Marina

Grande attesa per il Trofeo del Centenario ovvero la XVII edizione della Coppa Primavera, con la quale la Golfo Dianese 1923 festeggia cent’anni. Dodici giornate dedicate al calcio sui campi di San Bartolomeo al Mare e Diano Marina, dove da martedì 25 aprile a domenica 4 giugno si sfideranno ogni volta dalle 8 alle 16 squadre di diverse categorie.



“Auspichiamo una buona riuscita - dichiara il neo Presidente della Golfo Dianese 1923, Paolo Sciandino -. Per la Golfo Dianese 1923 significa lavorare con entusiasmo e determinazione affinché tutti i ragazzi si divertano nel giusto spirito della competizione calcistica. Speriamo inoltre che accompagnatori e famiglie si sentano ben accolte nel nostro bel territorio”.



L’aspetto turistico della Coppa Primavera è da sempre una priorità per il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso: “Ospitare tante squadre nelle nostre strutture ricettive – sottolinea - è un’occasione importantissima per permettere alle famiglie di conoscere la realtà turistica ligure, che è in grado di destagionalizzare la propria offerta grazie a un clima invidiabile, il migliore d’Italia”.



Tutto questo è reso possibile dalla collaborazione tra Golfo Dianese 1923 e Comune di San Bartolomeo al Mare, come ricorda il consigliere incaricato allo sport Antonello Martini “Ringraziamo la Golfo Dianese che con i suoi volontari si prende cura di tutti i ragazzi che partecipano ai tornei, preparando da mangiare e occupandosi di tutta l’organizzazione. Grande aiuto viene dato anche dalla squadra operai del Comune e dal comando di Polizia Municipale”.



La XVII Coppa Primavera inizierà con i Pulcini (2 anno cat. 2012, si gioca a 9) che apriranno la competizione martedì 25 aprile con 8 squadre nel campo di San Bartolomeo al Mare. Nel pomeriggio di domenica 30 aprile e per tutto il primo maggio, fino a dodici squadre di Esordienti 1 anno Cat. 2011 si sfideranno a 9 nei campi di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare. Sabato 6 maggio nel pomeriggio e nella giornata di domenica 7 maggio, gli Esordienti 2 anno cat. 2010 giocheranno a 11 nei campi di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, con dodici squadre in lizza. Sabato pomeriggio e domenica - 13 e 14 maggio - il campo di San Bartolomeo vedrà impegnate fino a dodici squadre di Giovanissimi FB cat. 2009 che giocheranno a 11. Saranno 8 le squadre che domenica 21 maggio si sfideranno a 11 a San Bartolomeo nella categoria Giovanissimi 2008. Sedici team giocheranno a San Bartolomeo negli ultimi quattro appuntamenti della Coppa Primavera: domenica 28 maggio (Pulcini 1 anno cat. 2013, a 7), venerdì 2 giugno (Primi calci 2 anno cat. 2014, a 7), domenica 4 giugno (Primi calci 2 anno cat. 2015, a 5 e Piccoli amici anno cat. 2016/2017, a 5).