Calcio a 5 serie C femminile, ancora un match sfortunato per le Airole Women nel girone finale

Ancora una gara sfortunata per le Airole Women nel girone finale della serie C femminile di calcio a 5 della Liguria. Nell’ultima partita interna stagionale infatti il club biancoverde è stato superato mercoledì sera al PalaRoja dal Priamar Savona per 4-2 in un match a lungo condotto dalla squadra di casa sbattuta però su tre legni e sulle grandi parate del portiere ospite.

Che la sorte della serata biancoverde non sarebbe stata particolarmente propizia era già stato compreso con il primo gol del Priamar causato da una palla respinta dal palo su punizione ospite e poi terminata in rete dopo essere fortuitamente rimbalzata addosso alle giocatrici di casa. Con l’Airole già costretto a cercare di riequilibrare il match le savonesi erano così abili a sfruttare le ripartenze ed a portarsi addirittura sul 3-0 dopo aver colto un palo, risultato con cui si concludeva il primo tempo anche grazie alle parate del portiere ospite e ad alcuni tiri imprecisi delle padrone di casa.

Registro completamente diverso nella ripresa con Monica Paradiso che accorciava subito le distanze su assist di Valeria Fiscaletti da rimessa laterale per poi cogliere due legni nel momento di massimo dominio biancoverde. Il gol del 2-3 arrivava da una grande azione di squadra con Léa Rossi abile a salvare una palla dalla rimessa laterale e con la stessa Paradiso pronta a trasformare il suo passaggio in un assist vincente per Cecilia Musizzano. Gli sforzi delle biancoverdi, vicine al gol in altre tre occasioni, lasciavano però via via spazio al ritorno delle savonesi che costringevano Marta Rebaudo a due grandi parate e trovavano in contropiede la rete del definitivo 2-4 seguita solo dal terzo legno della serata per l’Airole.

La partita si concludeva quindi con le vivernette che non riuscivano a sbloccare gli immeritati zero punti in classifica del quadrangolare finale del campionato salutando per questa stagione il PalaRoja di Roverino. L’ultima gara è prevista per mercoledì prossimo a Genova in casa della corazzata Città Giardino Marassi già vincitrice matematica del titolo di serie C femminile della Liguria.