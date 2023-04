Basket: doppia vittoria per le formazioni Under15 e Under17 del Sea Basket Sanremo

Ottimo risultato negli ottavi dei playoff per le squadre Under17 e Under15 del Sea Basket Sanremo. Entrambe hanno passato il turno con in secco 2-0.

Gli Under17 ora affronteranno Cogoleto (primo nel rating regionale), mentre gli Under15 dovranno andare fino ad Arcola (6° nel ranking).

“Siano molto contenti - dichiara coach Bonino - ieri siamo andati a Chiavari portando con noi in pullman tanti tifosi e tanti bimbi delle giovanili. Questo è un bel segnale per tutti, c'è voglia di sport e di farlo seriamente”. Presto usciranno le date dei quarti di finale.

Under 15: Aurora Chiavari- Sea Basket Sanremo 68-71

Sea: Borriello, A. Rossi L. , Borro C., Dinsthuler A., Ligato M., Degni P., Ferrandini M., Gervasoni S., Cocchi E., Lupi A. cap.