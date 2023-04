Sentenza UE sulle concessioni balneari, Cna: “Avanti tutta per la mappatura”

“È necessario certificare il grado della disponibilità della risorsa per garantire nuove iniziative imprenditoriali in aderenza ai principi comunitari della concorrenza – spiega Alessandro Riccomini Presidente Balneari Cna Liguria -. Riteniamo che esista, in ambito nazionale, ampia disponibilità per rilasciare nuove concessioni ed evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein per gli attuali concessionari. Ma ci risulta che alcune regioni non abbiano ancora completato il proprio censimento, come per esempio la Lombardia che detiene concessioni lacuali e fluviali. Attendiamo fiduciosi le decisioni del Governo per avere un punto fermo da cui partire per risolvere la questione balneare italiana, ormai aperta da quindici anni”.