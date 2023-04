7 Modi per risparmiare durante il trasloco

Traslocare è un’esperienza che prima o dopo tutti ci ritroviamo a vivere. Soprattutto se dobbiamo spostarci in una località lontana, i costi possono diventare piuttosto importanti. Esistono però delle modalità per risparmiare sul trasloco. In questo articolo parleremo di alcune delle strategie più efficaci per evitare di spendere una fortuna durante questo processo.

Seleziona con largo anticipo una ditta di trasloco

Inizia a cercare una ditta di traslochi con largo anticipo. In questo modo non dovrai affidarti al primo capitato ma avrai tutto il tempo per valutare, per ogni ditta traslochi prezzi, recensioni, servizi offerti, etc.

Effettuare il trasloco in autonomia potrebbe sembrare la scelta più conveniente. Ma dovremmo farci bene i conti… Noleggiando un camion o un furgone potremmo risparmiare ulteriormente. Dovremmo però mettere in conto che avremo bisogno di aiuto per caricare e scaricare il mezzo. Inoltre, se non siamo pratici di come smontare, trasportare e rimontare i mobili, corriamo seriamente il rischio di rovinarli. Questo rischio è ridotto se ad occuparsene è una ditta di trasloco professionale.

Fate una lista

Prendete carta e penna e iniziate a osservare tutto quello che c’è nella vostra attuale casa. Prendete nota di tutto quello che intendete portare con voi e di ciò di cui potete liberarvi.

Fai da solo il packaging

Alcuni processi possono essere fatti in completa autonomia. Uno di questi è il packaging. Per prima cosa dovresti procurarti cartoni e scatole abbastanza resistenti. Per i piccoli oggetti potresti riciclare anche cartoni e confezioni di scarpe che già possiedi. Assicurati di non riempire troppo i cartoni, di modo che non siano troppo pesanti.

Riempi gli spazi vuoti con stracci, giornali e fogli di vecchie riviste, avendo particolare cura nel proteggere gli oggetti più delicati. Un consiglio che ti diamo è di non iniziare imballare le cose con troppo anticipo e nemmeno troppo in ritardo. In questo modo eviterai di creare disordine per la casa oppure di non riuscire a organizzarti come si deve.

Un altra operazione che potresti fare da solo è lo smontaggio dei mobili, se intendi portare questi ultimi con te. Tieni comunque presente che, se non l’hai mai fatto, rischi di farti male o di danneggiarli. Per questo motivo, contatta qualcuno che abbia esperienza e strumenti necessari per simili lavori.

Elimina quello che non ti serve più

Hai mai sentito parlare di decluttering? Si tratta di un termine in inglese che indica l’azione di eliminare tutto quello che è superfluo. Valutiamo quali sono gli oggetti della casa che non utilizziamo o che utilizziamo poco. Puoi decidere tu cosa sarà meglio fare con queste cose. Potrai venderli online, regalarli a un’organizzazione di beneficenza o ad amici.

Scegli quando traslocare

Quando pianifichiamo i giorni in cui intendiamo traslocare, scegliamo quelli nel mezzo della settimana, e mai nel week-end. Nei fine settimana o a cavallo dei giorni festivi, infatti, il prezzo richiesto dalle ditte di traslochi tende a salire.

Conclusioni

Come abbiamo visto, le modalità per risparmiare durante il trasloco non mancano. Pianificando le cose con il giusto anticipo riusciremo anche noi a portare a termine il trasloco senza eccessivo stress e soprattutto con un occhio al portafoglio.