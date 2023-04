Nuoto: aprile ricco di gare e importanti appuntamenti per la ponentina Giulia Viacava

Aprile è stato un mese molto importante per Giulia Viacava, la nuotatrice ponentina italiana nata e residente nel Principato di Monaco.

Ha partecipato ai campionati Juniores francesi (con la Monaco Natation) migliorando ancora il suo tempo nella sua gara preferita: il 200 dorso. Ha fermato il cronometro a 2.15.67 portandosi, provvisoriamente perché alcuni big non avevano nuotato in vasca da 50, addirittura al sesto posto assoluto della classifica italiana del 200 dorso in vasca da 50. Oggi, dopo i campionati italiani dove i migliori hanno nuotato è comunque fra i primi 10 ‘duecentodorsisti’ italiani di ogni età.

Terminato sabato 8 aprile il campionato Juniores francese, ancora ‘pronti via’ per partecipare (con il Genova Nuoto) al prestigiosissimo campionato assoluto italiano (13-17 aprile) dove Giulia ha conquistato i tempi di iscrizione a ben 6 gare: 50, 100 e 200 stile libero, 200 e 400 misti e 200 dorso. I risultati sono stati positivi: nei 400 misti ha sfiorato la finale B, non essendoci finale juniores; nei 200 misti è arrivata seconda (di un centesimo) in finale juniores; nei suoi amati 200 dorso ha ottenuto un terzo posto in finale B (per pochi centesimi). La finale A dei 200 dorso è stata vinta da un monumento nazionale come Margherita Panziera che ha conquisto il pass per i mondiali.

Cosa ha fatto Giulia martedì mattina, dopo il suo rientro in tardissima serata il 17 sera (c’era la finale del 200 dorso)? Semplice, alle 8 era già in vasca ad allenarsi in vista delle prossime numerose sfide che l’attendono.