Dopo la pacifica invasione i tifosi del Basilea ringraziano Sanremo: “Città meravigliosa, molto più bella e ospitale di Nizza”

Un cordiale ‘saluto’ al sindaco di Nizza Christian Estrosi e un caloroso ringraziamento a Sanremo. Così i tifosi del Basilea si sono congedati dalla Riviera dopo la loro improvvisa comparsa nel cuore della Città dei Fiori. Il loro corteo ha colto molti di sorpresa, ma è stato presto spiegato dai fatti: il sindaco di Nizza Estrosi ha vietato all’ultimo la trasferta per la partita di Conference League e loro si sono riversati a Sanremo per una lunga giornata tra birra, partite di calcio per strada e cori durante il match proiettato su un lenzuolo in piazza Borea d’Olmo.

Tutto è andato per il meglio, i supporters elvetici hanno trovato grande accoglienza in città e, dopo l’incessante tifo durante la gara, hanno anche ripulito l’intera piazza.

E così oggi è il momento dei ringraziamenti. Sulla loro pagina ufficiale i tifosi del Basilea scrivono: “Desideriamo mandare un caloroso vaf...ehm scusate, un saluto al sindaco di Nizza Christian Estrosi da parte di migliaia tifosi che hanno goduto come ricci in una Sanremo meravigliosa e migliaia di volte più bella ed ospitale”.

Alle loro parole si aggiunge il tweet della società svizzera: “L'FC Basel 1893 coglie l'occasione per ringraziare di cuore la città di Sanremo per aver accolto ieri i nostri tifosi in modo così ospitale”.