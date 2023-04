Calcio giovanile. Per l'Ospedaletti in campo solo la Juniores, battuta d’arresto sul campo del Baia Alassio

In attesa del via alla fase regionale dei Giovanissimi 2008, questa settimana tra le formazioni giovanili dell’Ospedaletti è scesa in campo la sola Juniores di mister Alessandro Garelli.

Nella gara giocata mercoledì sera, penultimo impegno stagionale, la formazione orange è uscita sconfitta dal campo del Baia Alassio.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Baia Alassio - Ospedaletti 4-0

Ospedaletti: 1 Tovoli, 2 Muller, 3 Vicari, 4 Canale, 5 Bossi, 6 Pavone, 7 Lombardi, 8 Garelli, 9 Recine, 10 Sabre, 11 Ceriolo

A disposizione: 13 Affane, 14 Caputo

Allenatore: Alessandro Garelli