Automobilismo: il pilota di Ospedaletti Alberto Siccardi nel fine settimana al Rally Cup 2023 di Asti

Alberto Siccardi, giovanissimo pilota da rally ospedalettese, in coppia con la sua navigatrice Andrea Sarah Tardito di Asti, gareggia oggi e domani (22 aprile) nel Rally Elba prima delle quattro prove dell'International Rally Cup 2023.

I due, entrambi ventenni, sono a bordo di una Renault Clio Rally5 della Scuderia Alma Racing di Asti. L'equipaggio Siccardi-Tardito è tra i più attesi al via dopo la serie di brillanti risultati conquistati l'anno scorso (3°posto al rally delle Palme, 2° posto al Valli Imperiesi, e ancora 2° posto nella Ronde della Val Merula dove hanno vinto la classifica Under25), una striscia così positiva da far conquistare all'ospedalettese Alberto Siccardi l'ambito riconoscimento di 'Rookie of the Year 2022'.