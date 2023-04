Arti Marziali: due podi per il Judo Sakura Arma Taggia al campionato italiano di Ju-Jitsu ad Ostia

Si è svolta domenica scorsa ad Ostia Lido un'importante gara di Ju Jitsu, il Campionato Italiano Fijlkam 2023, un evento dai grandi numeri con 595 gli atleti in gara e 38 società partecipanti, provenienti da tutta Italia.

Tra queste, anche il Judo Club Sakura Arma di Taggia, che ha iscritto tre atleti per la specialità del Fighting System: Elisa Antellini, Maya Benvenuto e Diego Secchi. Tutti e tre gli atleti si sono cimentati al meglio delle proprie possibilità, cercando di raggiungere quei risultati che avrebbero potuto portarli sul podio.

E così è stato: Elisa Antellini e Maya Benvenuto, nelle proprie categorie di peso si sono entrambe piazzate al secondo posto, mentre Diego Secchi si è classificato al 5°. I tecnici che preparano gli atleti e che li hanno seguiti (Andrea Molinari e Manuela Ferrigno), sono soddisfatti del comportamento dei loro ragazzi e commentano: "La gara è stata impegnativa ed è stata molto combattuta; Elisa Antellini ha mancato il primo posto per pochi punti, mentre Maya Benvenuto è stata superata da un'atleta fisicamente più prestante di lei. Diego Secchi ha combattuto bene i suoi incontri, arrivando a disputare la finale per il terzo e quinto posto. Non è riuscito però a superare l' avversario e si è dovuto accontantare di un quinto posto più che positivo. Ora siamo tutti proiettati a prepararci per le prossime gare che, come sempre, promettono di essere molto impegnative".

Nel corso della gara, è stato gradito l'intervento in video collegamento del Presidente della FIJLKAM Domenico Falcone e del Presidente della Commissione Nazionale Ju-Jitsu Antonio Amorosi, che si sono complimentati con tutti coloro che si impegnano per la crescita del settore Ju-Jitsu della Fijlkam che, si ricorda, è l'unica federazione italiana riconosciuta dal Coni per la pratica delle arti marziali.