25 aprile nel Dianese “Pace, indipendenza e giustizia sociale sono il lascito universale, morale e ideale"

Si inizierà alle 7,30 con il raduno in piazza Martiri della Libertà (Piazza del Comune) a Diano Marina. Alle ore 7,50 ci si muoverà in auto verso i cippi e le lapidi che commemorano i caduti nella guerra partigiana. Al Campo sportivo, a Diano Castello e a S. Sebastiano. Dalle 8,30 si continuerà con Diano Aretino, Monumento a Borello, Diano Borganzo e Moltedo. Dalle 9,20 sarà la volta di Diano S. Pietro, Cervo e Località Molino del Fico. Per terminare a San Bartolomeo al Mare.

Alle 10,15 in piazza Martiri della Libertà a Diano Marina ci sarà l’esibizione degli alunni delle classi dell’Istituto comprensivo statale di Diano Marina. Alle 10,30 ci terrà l’ingresso della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

Alle 11,00 inizieranno le celebrazioni ufficiali, con la presenza dei sindaci e delle autorità civili e religiose, con l’oratore della manifestazione che quest’anno sarà il Sindaco di Cervo, Lina Cha. A seguire saranno premiati i lavori svolti dagli studenti per il concorso sul 25 aprile. Alle 12 ci si muoverà in corteo per la deposizione delle corone sul monumento ai Caduti per la Liberazione e delle due guerre mondiali e al monumento A.N.M.I. Le manifestazioni hanno il patrocinio dei Comuni di Diano Marina, Diano Castello, Diano Aretino, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Villa Faraldi, oltre che di A.N.P.I., I.S.R.E.C. Im e F.I.V.L.

Quindi, come consuetudine, ci si radunerà al parco pubblico di Cervo del Ciapà per momenti di convivialità, ma soprattutto di riflessione sul 25 aprile.

Quest'anno l'ANPI, con il patrocinio del Comune di Cervo, alle 18 presso l'oratorio di Santa Caterina ha organizzato la presentazione del libro di Daniele La Corte, “il Boia e la Contessa”. L’autore verrà intervistato dal Maestro Andrea Elena. Verrà proiettato anche un filmato.