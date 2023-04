Decima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea: dal 13 al 14 maggio tornano nel centro storico di Taggia le aziende e i prodotti tipici del territorio

Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea spegne dieci candeline e torna con tante novità e nuove proposte. Il tradizionale evento che celebra i prodotti tipici e le aziende del territorio torna dal 13 al 14 maggio 2023 nel centro storico di Taggia, tra via Soleri e piazza Cavour.

Come ogni anno verrà dato grande risalto alla tradizione enogastronomica del territorio coinvolgendo chef e produttori locali. La decima edizione vedrà il ritorno di un grande amico della manifestazione: chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i suoi libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi.

La formula consolidata è quella degli scorsi anni con qualche sorpresa. Dalla mattina alla sera, in via Soleri, le aziende proporranno le loro eccellenze, mentre nella tensostruttura di piazza Cavour si svolgeranno convegni, cooking show e diversi incontri incentrati sulle ricette tradizionali, l’oliva taggiasca e il vino Moscatello di Taggia. A tenere il filo dei vari eventi sarà lo showman e presentatore Gianni Rossi.

“Tra le novità principali – spiega la consigliere comunale con delega alle Attività Produttive Chiara Cerri – c’è la collaborazione con la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera che metterà a disposizione i propri locali in via Soleri, nei quali si svolgeranno diversi incontri organizzati dalle associazioni di categoria del territorio. Un ringraziamento a Matteo Calabrese di Eventi&Momenti che ha coordinato l’organizzazione; alle associazioni Oro di Taggia e all’associazione Produttori Moscatello di Taggia per il supporto; alla Camera di Commercio Riviere di Liguria; ad ANCI; a Regione Liguria per il patrocinio; e all’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi sempre presente con i propri bravissimi studenti e professionali docenti.”

Tra le altre novità anche i laboratori per i bambini curati da Crea Mart che intratterranno i più piccoli durante le due giornate della manifestazione, avvicinandoli ai prodotti locali d’eccellenza.

Il sindaco Mario Conio: “Questa è la terra dell’oliva Taggiasca, del Moscatello di Taggia. Un territorio caratterizzato da una forte tradizione culinaria che riteniamo doveroso celebrare. Meditaggiasca è un appuntamento apprezzato che ha un duplice valore. Il primo, quello di presentare al pubblico le nostre aziende e i nostri prodotti enogastronomici; il secondo, quello di essere volano turistico capace di far conoscere il centro storico di Taggia tra un assaggio e l’altro.”

Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: “La Camera di Commercio e l’Azienda Speciale sono sempre sintonici e propositivi nei confronti di una realtà molto importante quale la coltivazione della cultivar taggiasca. L’intera filiera rappresenta un’economia fondamentale oltre ad avere legami con la storia e le tradizioni. L’albero di ulivo è simbolo del nostro territorio e del nostro paesaggio. L’oliva e l’olio extravergine della nostra terra sono quindi volano unico e grande attrazione turistica”.

Anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Carpasio, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio. Partecipano alla manifestazione anche le associazioni: CIA, CNA, Coldiretti, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Legacoop.