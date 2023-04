Conto alla rovescia per l’8ª edizione del Festival del Rugby, appuntamento nel fine settimana al campo di Pian di Poma di Sanremo

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Festival del Rugby, punto di riferimento primaverile per il mondo della palla ovale nella Città dei Fiori. Sabato 22 e domenica 23 si daranno appuntamento al campo di Pian di Poma 48 formazioni dal Nord Italia e dalla Francia per una due giorni all’insegna del rugby giovanile.

All’edizione 2023 prenderanno parte, oltre all’organizzatore Sanremo Rugby: Imperia, Province dell’Ovest, Reds, Webb Ellis Menton, Alba Rugby, RCASA Antibes, Firenze Rugby, Santa Rita Novara, CusPO, Collegno, Stade Nicois Rugby, Olympique Grasse, Pasturana Rugby, Biella e Recco.



Un fine settimana di sport ed eventi sul campo di Sanremo per vivere insieme lo spirito del rugby sia in campo che fuori. Sabato si sfideranno le formazioni Under 7 e Under 13, domenica sarà il momento degli Under 9 e degli Under11. E poi musica, giochi, occasioni di condivisione e aggregazione per vivere a pieno l’esperienza del Festival del Rugby, fiore all’occhiello del Sanremo Rugby. L’appuntamento è fissato dalle 14.30 di sabato sul campo di Pian di Poma.