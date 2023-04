Bordighera: ecco il programma delle celebrazioni per il prossimo 25 aprile in città e nelle frazioni

Il Comune di Bordighera ha predisposto il programma delle celebrazioni in occasione del 25 aprile, 78° Anniversario della Liberazione.

In frazione Borghetto San Nicolò:

Ore 8.00 – Deposizione fiori alla lapide dei Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

In frazione Sasso:

Ore 8.30 – Deposizione fiori al Monumento ai Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

Al porto:

Ore 9.00 – Alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e deposizione corona al Monumento ai Caduti del mare

In centro e nel ‘Paese Alto’:

Ore 9.30 Palazzo del Parco - Raduno e formazione corteo con partenza alle ore 10.00. A seguire deposizione fiori e corone di alloro al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del Municipio ed al Cippo dei Partigiani

Ore 10.45 Cippo dei Partigiani – Saluti del Sindaco e orazione ufficiale a cura del Professor Giovanni Perotto in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e della Federazione Italiana Volontari della Libertà

Ore 11.00 Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena – Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti

Alle 21, al Centro Culturale ex Chiesa Anglicana, la proiezione cortometraggio “Seife” (“Sapone”) del regista Riccardo Di Gerlando, proposto dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.

Alle 21.15 sempre all’ex Chiesa Anglicana, il concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

Verranno deposti fiori anche al Campo Militare (Cimitero), alla lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di Pace (Anfiteatro del Tennis) ed alla targa in ricordo dei Cittadini ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali (Baia Bagnabraghe).