Arma di Taggia: prima giornata di gare, grande spettacolo sulla spiaggia con 'Barrel on the beach'

Prima giornata di prove, oggi di fronte ad una buona cornice di pubblico, per la settima edizione di ‘Barrel on the beach’. La gara vede 158 i partecipanti per il 'barrel racing open' e 41 per il 'pole bending open'.

Nutrita la partecipazione dall'estero, in particolare da: Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Slovacchia, Belgio. Le gare proseguiranno fino a domenica 23 aprile con, in palio, un ricco montepremi: diverse migliaia di euro, oltre ad un'auto ed uno scooter.

A ‘Barrel on the beach’ troviamo anche una valenza sociale, per tutte le giornate della manifestazione si terrà una raccolta fondi. Quest'anno il ricavato sarà destinato all'associazione 'La casa grande di Giz', di Mino Casagrande, un centro di aiuto per le famiglie con figli che hanno problemi di carattere psichico, con sede ad Arma di Taggia.

(Foto di Tonino Bonomo)