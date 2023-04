Sanremo: feste a 'Villa del Sole', un lettore "Ben vengano ma i genitori devono insegnare l'educazione ai figli" (Foto)

Un nostro lettore, M.R. frequentatore da anni di Sanremo, ci ha scritto per segnalare un fatto che si ripete da tempo senza che nessuno intervenga:

“Il parco pubblico ‘Villa del Sole’, ogni giorno dopo la scuola e soprattutto nel weekend, viene invaso con feste di compleanno ed altre, con mamme, bambini e ragazzi. Fin qui tutto bene, anzi, ma il problema è che quando vanno via la situazione è quella che si vede nelle foto, praticamente ogni settimana. Piante sradicate e devastate, sporcizia ovunque, fontane sporcate, via Peiranze ridotta ad un parcheggio selvaggio, auto che impediscono l'entrata al parco per persone con handicap e potrei citare altre maleducazioni. Ora, i bambini fanno i bambini ed è giusto così, ma le mamme i genitori invece di stare a chiacchierare e fumare perché non insegnano qualcosa? La Municipale, già avvertita più volte, perché non interviene? Perché devastare un parco che è tra i pochi di questa città ancora fruibile e decente?”