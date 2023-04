Sanremo: degrado, insetti, gabbiani e topi in corso Inglesi, i residenti chiedono un intervento

Un nostro lettore, Franco Saglietti, ci ha scritto per trattare la situazione in cui si trovano i residenti al civico 614 di corso Inglesi a Sanremo, invasi dagli insetti gabbiani e topi.

“Nessuno fa nulla per porre rimedio a questa situazione degradante che portiamo ormai avanti da quasi 10 anni, con una spesa per la raccolta rifiuti aumentata. Forse avrebbe più senso rimettere i cassonetti come erano una volta, perché non è più accettabile aprire la finestra al mattino e trovare questo degrado”.