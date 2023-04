Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 21 a martedì 25 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 21 APRILE



SANREMO



9.30. ‘Discovering Metaverse’: convegno trattato dal punto di vista economico, finanziario, tecnologico, sociale e psicologico. Evento a cura di FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari sezione di Sanremo. Sala del Teatro del Casinò (locandina con il programma)



10.00 & 15.00. ‘La Strada maestra 2023’: spettacolo comico e frizzante (2 rappresentazioni rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e delle classi prime, seconde e terze della primaria), con musiche dal vivo e coinvolgimento corale, che si presenta come una rielaborazione della favola di Cappuccetto Rosso per sviluppare temi inerenti alla strada e ai suoi pericoli. Evento a cura della Polizia locale in collaborazione con il Teatro dei Mille Colori e il Teatro Erba Matta. Piazza Borea d’Olmo



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero



17.00. Per la rassegna di incontri ‘Storie e Territori’, lo storico Paolo Veziano e la storia de ‘La libera Repubblica di Pigna. una parentesi di democrazia (29 agosto 1944 - 8 ottobre 1944)’ alla presenza del Sindaco di Pigna Roberto Trutalli e Giovanni Rainisio dell'Istituto Storico della Resistenza di Imperia. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso gratuito

18.00. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì) Federico Palmaroli Osho presenta il libro ‘Come dice Coso. Un anno di satira’ (Rizzoli). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito sino all’esaurimento dei posti disponibili



IMPERIA



9.30-18.00. Possibilità di visita al Teatro Cavour durante lo svolgimento dei lavori di restauro e riqualificazione effettuata alla presenza della Direzione Lavori con personale del Settore Cultura (a gruppi di non oltre 15 persone). Durata indicativa di circa 1 ora (h 9.30/12.30-15/18), prenotazione obbligatoria a cultura@comune.imperia.it e/o telefonando allo 0183/701554

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



11.00. Presentazione libro ‘I 900 anni dei Ricardi di Oneglia e loro migrazioni’ di Anna Maria Luisa Riccardi. Sala Convegni Biblioteca Civica L. Lavorio Piazza De Amicis,7, ingresso libero



15.30. ‘1 Gennaio 1948 – La Costituzione viene promulgata’: incontro con Giulio Giraud sulla genesi della Carta costituzionale + proiezione documentario ‘Il sentiero partigiano – dalla costa alla montagna’ dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea sui luoghi che hanno visto lo sviluppo della Resistenza nella nostra provincia. Sede di Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 Oneglia

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.30. Per ‘LibrInisieme – Imperia città che legge’, presentazione libro ‘Il Trattamento del Silenzio’ con Gian Andrea Cerone. Sala Convegni Biblioteca Civica L. Lavorio Piazza De Amicis 7, ingresso libero



21.00. Per il ciclo ‘Mozart l’italiano’: concerto dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Fabio Biondi (direttore e solista). In programma musiche di Musiche di Mozart, Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

BORDIGHERA



10.00. Proiezione del progetto ‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’ con presentazione film di Cjiara Bellosi ‘Calci in culo’ + tavola rotonda con la regista e altri ospiti. Evento a cura di Women in Film, Television & Media Italia insieme all'Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia. Cinema Olimpia

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

21.00. Proiezioni di due video dal titolo 'Rio Bendola seducente - selvaggio' e sulla 'Cordillera Huayhuash'. Sezione CAI in Corso Europa 40, ingresso libero



TAGGIA ARMA



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: manifestazione equestre di Monta Western sulla spiaggia dello Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 23 aprile (più info)



DIANO MARINA



10.00-17.00. In occasione del 2776 anniversario della fondazione di Roma, ‘A 553 miglia da Roma’: speciale visita del percorso museale alla scoperta dei simboli della romanità nel Golfo di Diana. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (10/12-15/17), info 0183.497621



17.30. Inaugurazione mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio (tutti i giorni h 15.30/19.30)



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Ogni cà a l’à a so…cruxe’ di e con la Compagnia Nasciui pe Rie (Ospedaletti)). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Placido & Cecilia’: concerto lirico eccezionale con Plácido Domingo, Cecilia Bartoli, Rebeca Olvera, Ildar Abdrazakov, Nicola Alaimo, Alessandro Corbelli e Edgardo Rocha, Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Gianluca Capuano (direttore musicale). Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





SABATO 22 APRILE



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



12.00. Tappa di selezione di RingMania World Series, gala d'eccellenza che spazia da incontri Pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità. Main Card alle ore 19.15. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: ultimo giorno della mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Alle 17, lo scrittore Marino Magliani, lo storico dell'arte Fulvio Cervini e il critico letterario Antonio Panizzi in dialogo su ‘Il paesaggio ligure, una emozione da salvare’. Coordina Daniela Cassini Presidente Italia Nostra Ponente ligure, letture di Manuela Ormea. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, ingresso libero



21.00. Le Club Boutique - Dinner Show & Party: spettacolare dinner show tra intrattenimento e buon cibo. A seguire, party che animerà i presenti fino a tarda notte. Villa Noseda, coso Inglesi 1, info 335 1861905 (i dettagli a questo link)

IMPERIA



9.30-18.00. Possibilità di visita al Teatro Cavour durante lo svolgimento dei lavori di restauro e riqualificazione effettuata alla presenza della Direzione Lavori con personale del Settore Cultura (a gruppi di non oltre 15 persone). Durata indicativa di circa 1 ora (h 9.30/12.30-15/18), prenotazione obbligatoria a cultura@comune.imperia.it e/o telefonando allo 0183/701554



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



10.00-13.00. Incontro di lettura per bambini da 0 a 10 anni e famiglie. Tre attività: Favolando, Leggere per Crescere e Mamma Lingua. Biblioteca Civica Logorio, Piazza E.De Amicis 7, ingresso libero, info 0183 701607

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



15.30. ‘Festival Bandistico di Primavera’: mostra commemorativa con esposizione di spartiti storici manoscritti, vecchie divise, foto e documenti storici, racconti dei musicanti. Con esecuzione di brani tipici della tradizione + alle ore 17 la Cumpagnia d’i Ventemegliusi consegna il premio alla memoria di Andrea Grani ‘Ciü goti che müxica’ + degustazione buffet con Pisciadela e Castagnole De.Co. da parte del Circolo della Castagnola. Sede della Banda in Via Roma 61 (più info)



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca, fino al 25 aprile



10.00-19.00. Esperienze d'Arte dell'artista Luzena con una preziosa mostra di pitture con il titolo ‘Dall'oscurità alla Luce’. Piazza Ruffini (h 10/13-17/19)



14.00-17.00. Apertura del Polo museale e bibliotecario situato lungo la via Romana anche sede dell'Istituto internazionale di studi liguri con una famosa biblioteca con circa 85.000 volumi, 3.000 riviste specializzate in arte e storia locale, 14.000 incisioni oltre alla collezione personale di farfalle, conosciuta per essere ancora oggi una delle più prestigiose d'Europa. Museo Clarence Bicknell



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

OSPEDALETTI



14.00-19.00. ‘Raduno dei Fiori 2023 – 3° Memorial Alessandro Gazzano’: prova spettacolo sul circuito cittadino internazionale di Abarth, Storiche, Moderne (il link con tutte le info), anche domani



16.30. Per la rassegna ‘È tempo di Libri’, Marco Macchi, Daniela Manili Pessina ed Ersilia Ferrante presentano ‘Rivierando nella Riviera dei Fiori del Ponente Ligure(Gmax editore). Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, ingresso libero



TAGGIA ARMA



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: manifestazione equestre di Monta Western sulla spiaggia dello Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 23 aprile (più info)



17.00. Seminario di introduzione al ‘Counseling a Mediazione Naturale’ condotto dal Dr. Alberto Folli ideatore della pratica + presentazione del suo ultimo libro ‘Il mondo che ronza’ (edizioni Antea) + presentazione primo corso per Mediatori Naturali. Libreria Antea Edizioni, in via Soleri 5B a Taggia

SAN LORENZO AL MARE

8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Lungomare C. Colombo e d’Albertis (più info)

11.00. ‘Liguria in Bicicletta’: punto d’incontro presso l’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare con distribuzione zainetti omaggio ai partecipanti + inizio della pedalata (h 11.30) + ritrovo presso piazza Borgo Prino di Imperia con punto ristoro e stand dedicati ai Comuni della Ciclovia (h 12.30) + alle ore 12.30, esibizione di bike trial con Diego Donadonibus Biker (che anima un altro spettacolo alle 14.45) + animazione con spettacolo, musica dal vivo e gonfiabili per bambini (h 14) + dalle 15.15, musica dal vivo con i ‘Piano B’ + conclusione ore 17 circa

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘É cosa buona e giusta’ con Michele La Ginestra, Ilaria Nestovito, Alessandro Buccarella, Alessandro La Ginestra, Ilaria Mariotta. Regia di Andrea Pallotto. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

DIANO MARINA



9.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’ (7ª edizione): weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato (vie del centro cittadino) + ‘Giro in Mountain Bike’ (ritrovo ore 9.30 in Piazza del Comune, rientro alle ore 12.30 circa) + Notte Rosa: Musica live con Dj Set per le vie del centro



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

ENTROTERRA

CASTELVITTORIO

19.30. ‘A Cena Con le Stelle Cadenti di Primavera’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni dalle ore 21. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie, sino al 25 aprile

PERINALDO

17.30. ‘Siamo soli nell’Universo?’: conferenza nella Sala Comunale con relatore Marcello Coradini, coordinatore e ricercatore per NASA, ESA ed ASI. Al termine, appuntamento nell’Osservatorio Astronomico Cassini, dove si potranno effettuare osservazioni ai telescopi, ‘leggere’ la volta stellata e a scoprirne i segreti. Prenotazione ai numeri: 348 5823047

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA



10.30. 266ª 'Processione del Monte’: spettacolare processione dal borgo antico con l'antica statua della Madonna a cura della Venerabile Confraternita della Buona Morte. Ritrovo alla Collegiata

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini (gala): melodramma buffo in due atti. Direzione musicale a cura di Gianluca Capuano, Produzione del Teatro Argentina di Roma. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





DOMENICA 23 APRILE



SANREMO



9.30. Pulizia straordinaria di Pian di Poma organizzata dal Comune di Sanremo e dai Deplasticati, in collaborazione con Amaie Energia e Servizi. Appuntamento davanti alla pista del pump track, iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



18.00. ‘Helle’ - pseudonimo di Lisa Brunetti, cantautrice e scrittrice bolognese - presenta in anteprima il suo concept-album ‘La Liberazione’ (Volume! Records) e il libro di testi ‘Carovane’ (Zona Contemporanea) con uno show musicale tra narrazione e scelte di vita. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari, ingresso libero



21.15. ‘Il fantasma di Canterville’ di Oscar Wilde: spettacolo benefico messo in scena dagli attori del Circolo Reading & drama di Ventimiglia di Lilia De Apollonia a favore della ADGP (Associazione che sostiene i bimbi diabetici). Teatro dell'Opera del Casinò (15 euro)

IMPERIA

8.00-20.00. ‘Festa in Borgo 2023’: Fiera in borgo con Abbigliamento, vintage, prodotti tipici + alle 11.00, Santa Messa in spiaggia Celebrata da Don Stefano, parroco della parrocchia di San Benedetto Revelli + dalle ore 16.30 alle 18.30 Seconda Edizione di Musica Balconica. Borgo Prino



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.30. ‘Festival Bandistico di Primavera’: sfilata di tutte le formazioni per le vie cittadine (partenza e arrivo in Piazza del Comune) con concerto finale d'insieme nella Piazza del Comune di Ventimiglia (più info)



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adilti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



VALLECROSIA



16.30. Per l’ultimo appuntamento 2023 della rassegna ‘Primavera in Musica’, ‘Ma quante mani hai?’: concerto per pianoforte a 4 mani e a 6 mani con Stefania Semeria, Adriana Costa, Massimo dal Prà. Musiche di Grieg, Dvorak, Bizet, Rachmaninoff. Sala Polivalente Giacomo Natta, via Colombo, ingresso libero

BORDIGHERA



9.00-19.00. Manifestazione commerciale ‘Primavera bordigotta’ a cura di Confesercenti



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca, fino al 25 aprile



10.00-19.00. Esperienze d'Arte dell'artista Luzena con una preziosa mostra di pitture con il titolo ‘Dall'oscurità alla Luce’. Piazza Ruffini (h 10/13-15/19)



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. Alle 17, concerto del Duo Perotto Ciampossin (Giacomo Perotto - clarinetto; Tatiana Ciampossin - pianoforte). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

OSPEDALETTI



9.30. ‘Raduno dei Fiori 2023 – 3° Memorial Alessandro Gazzano’: partenza per il giro della Ronde di 80 Km delle auto partecipanti (Ospedaletti - Coldirodi - Perinaldo - Apricale - Isolabona - Dolceacqua Camporosso - Camporosso Marina - Vallecrosia - Bordighera – Ospedaletti). Premiazione alla 17 (il link con tutte le info)

TAGGIA ARMA



8.30. ‘Anello del Pellegrino’: escursione di circa 5 ore in Alta Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Arma di Taggia, info e prenotazioni 391 1042608



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: ultimo giorno della manifestazione equestre di Monta Western sulla spiaggia dello Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare (più info)

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’ (7ª edizione): weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato (vie del centro cittadino) + ‘Giro in Mountain Bike’ (ritrovo ore 9.30 in Piazza del Comune, rientro alle ore 12.30 circa)



15.30. & 17.00. 5ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15.30) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella (h 17)



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Piazza Andrea Doria (più info)

CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, Marino Magliani presenta ‘Il bambino e le isole’ (66thand2nd). Modera l’incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura dei pianisti Mattia di Fabio e Vladimir Di Martino. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie, sino al 25 aprile



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





LUNEDI’ 24 APRILE

SANREMO



21.00. Spettacolo comico di Francesco Cicchella con lo spettacolo ‘Bis!’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



23.30. ‘Dj Matrix | Musica da Giostra’: una one night speciale per riascoltare i successi dance del passato e del presente in una notte di divertimento allo stato puro ballando e cantando fino a squarciagola. Bay Club, corso Trento Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



BORDIGHERA



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca, fino al 25 aprile



9.00-17.00. Apertura del Polo museale e bibliotecario situato lungo la via Romana anche sede dell'Istituto internazionale di studi liguri con una famosa biblioteca con circa 85.000 volumi, 3.000 riviste specializzate in arte e storia locale, 14.000 incisioni oltre alla collezione personale di farfalle, conosciuta per essere ancora oggi una delle più prestigiose d'Europa. Museo Clarence Bicknell



9.30-13.00. Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto. Prevista possibilità di noleggio E-bike su richiesta. Partenza da zona Sant'Ampelio (costo a persona 25 euro – 50 euro con E-Bike e attrezzatura a Noleggio), info e prenotazioni: Flavio +39 320 037 5820, anche domani



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie, sino al 25 aprile



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



18.30. ‘La composizione musicale come incrocio culturale’: conferenza di Julian Anderson. Théâtre des Variétés (più info)



20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: serata di apertura con proiezione film 'Grosso Guaio all'Esquilino - Kung Fu Italian Style' con Lillo Petrolo, Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti. Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)





MARTEDI’ 25 APRILE

SANREMO



9.30. ‘Festa della Liberazione’: formazione del corteo in Piazza Borea d’Olmo con la partecipazione del Corpo bandistico ‘Città di Sanremo’ + passaggio in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI + alle 10.30, cerimonia davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano con eposizione della corona d'alloro e Preghiera per la Pace. Orazione ufficiale dello scrittore Daniele La Corte, lettura del testo poetico ‘Banditi’ da parte di Gianni Modena. Al termine, prosecuzione verso il monumento dei giardini Ruffini e conclusione della cerimonia



16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero



IMPERIA



21.15. Per la festa di Liberazione, in scena il monologo ‘Ritratti Resistenti’ di e con Renato Donati, seguito dalle canzoni sulla Resistenza con Pier Di Pasqua. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513

BORDIGHERA



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca



9.30-13.00. Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto. Prevista possibilità di noleggio E-bike su richiesta. Partenza da zona Sant'Ampelio (costo a persona 25 euro – 50 euro con E-Bike e attrezzatura a Noleggio), info e prenotazioni: Flavio +39 320 037 5820



15.00-19.00. Esperienze d'Arte dell'artista Luzena con una preziosa mostra di pitture con il titolo ‘Dall'oscurità alla Luce’. Piazza Ruffini



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



TAGGIA ARMA



9.30. ’25 Aprile’: Santa Messa e successivo corteo per la deposizione delle corone di alloro ai monumenti (h 10) + Saluto della sezione Anpi a cura dell'Avv. Massimo Corradi, Saluto del Sindaco Arch. Mario Conio, Orazione ufficiale Dott. Paolo Luppi, Magistrato. Partecipa la Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’ Sagrato della Chiesa Parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio ad Arma

RIVA LIGURE

10.30. Per la Festa della Liberazione, cerimonia istituzionale con intervento del Sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra e orazione dell’Ing. Rinaldo Paglieri, Presidente ANPI Imperia Porto Maurizio. Partecipa il Gruppo Alpini Riva Ligure Santo Stefano al Mare. Piazza Matteott

DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

SAN BARTOLOEMO AL MARE



10.00. 17ª Coppa Primavera: torneo di calcio giovanile al Campo sportivo, fino al 4 giugno



ENTROTERRA

CARPASIO

15.00. ‘25 Aprile’: Orazione a cura del GUP Paolo Luppi. Intervento dell'Avv. Luca Fucini, Console Onorario di Francia (h 15) + Lettura teatralizzata e proiezioni sul tema delle donne durante la Resistenza (h 15.45) + Presentazione della riedizione del libro ‘I bambini no!’ dì Nanni Perotto e Presentazione del libro ‘Mino & Rina. Un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova’ dì Bruno Vìanì (h 16.15) + Proiezione cortometraggio ‘La Resistenza in provincia dì Imperia’ realizzato dai bimbi della Scuola Primaria dì Badalucco + ‘Scariolantì’ di Genova: Laboratorio dì canzoni dì testimonianza-opposizione-resistenza (h 17.30)

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ (ultimo giorno) con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie



TRIORA



10.00. Escursione, a cura di Monesi Young, di circa cinque chilometri, nelle borgate di Borniga e Carmeli con visita agli antichi forni. Al ritorno cottura di pizze e torte messe a lievitare al mattino. Ritrovo a Raldo di fronte al Rifugio, prenotazione necessaria al 3391183146

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



16.00 & 20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: proiezione film '38,5 Quai des Ofreves' (h 16) + 'Daniel's Gotta Die' (h 20). Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)





