Target: Quokkas, leader assoluti nel panorama del Marketing Strategico e del Brand Positioning

I titolari di Quokkas, Gianpiero Varetti e Mattia Volpe sono leader assoluti nel panorama del Marketing Strategico e del Brand Positioning.

Gianpiero Varetti è uno psicologo e psicoterapeuta, è specialista nella comprensione del comportamento umano e dell’Inbound Marketing. Mattia Volpe si occupa invece di comunicazione web e Social Media. Da sempre sono innovatori geniali nel costruire algoritmi che analizzano dati e ricavano previsioni come ad esempio la Sentiment Analysis e il Machine Learning, applicati rispettivamente ai Social Media.

Dopo un’attenta analisi del mercato, dei competitor e del target propongono ai loro clienti efficaci strategie di Marketing e di comunicazione. Sono altamente qualificati per accompagnare qualsiasi azienda in un percorso di digitalizzazione dell’attività, conoscendo ormai a fondo il settore delle tecnologie di comunicazione e contatto online.

I titolari di Quokkas cercano inoltre di diffondere valori di correttezza, gentilezza, verità, conoscenza e autenticità. Nel 2022 è uscito anche il loro primo libro: Apocalypse Marketing. In questo libro, Giampiero Varetti e Mattia Volpe utilizzano dei case studies tratti dalla pratica psicologia e dall’attività imprenditoriale, spiegando il fondamentale ruolo di altre due percezioni fino ad oggi non considerate, ovvero la percezione dell’imprenditore e la percezione dei componenti dell’agenzia di comunicazione stessa nel raggiungimento del successo.

Apocalype Marketing non costituisce solo una ricetta per poter avere successo, rivela piuttosto come riuscire a trovare vantaggio dal proprio mindset per conseguire risultati straordinari sia nella vita privata che in quella professionale. Il libro è pensato per gli imprenditori che vogliono essere al passo con i tempi e che sono aperti mentalmente alle innovazioni.

Quokkas collabora con Confartigianato Imperia, partner della rubrica, da quasi due anni attraverso servizi relativi la promozione e la formazione di corsi in materia digitale, tra corsi per realizzare video, lavorare in ottica local marketing e saper comunicare in pubblico. Per essere sempre aggiornati è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it. Per scoprire di più sull'agenzia di marketing è possibile visitare il loro sito www.quokkas.me