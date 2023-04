Dopo la pausa pasquale sono riprese le attività e le gare per la Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Dopo la breve pausa per le vacanze Pasquali, riprendono gli appuntamenti del calendario regionale della FGI ,che continuano a vedere protagoniste le ginnaste della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. Nello scorso fine settimana si sono svolte le 2 prove dei campionati regionali di serie D di artistica femminile (sabato scorso ad Arenzano) e di ritmica (domenica ad Albenga). Anche in questa occasione la regione è stata divisa in due gironi e il girone A comprendeva tutte le associazioni con sede dal centro di Genova al confine.

Per l’artistica, nel livello C categoria open, 6° posto per le ginnaste Alice Bovenzi, Camilla Longo e col ritorno sui grandi attrezzi di Giulia Bellone, classe '99 che svolge un ruolo importante anche come tecnico. Nella ritmica, sempre livello LC open, 4° posto per Chiara Aicardi, Elisa Cirone, Vittoria Cavallero e Giorgia Trosso. Per il livello LB GR, altro podio sfiorato per le open con Laura Garibaldi, Micol Colucci e Alice Iaria. Nelle allieve 6° posto per Linda Carangelo , Isabella Capponi e Alessia Cirone.

Nelle prove del livello A, le ginnaste della RdF continuano in questa fase iniziale di ‘approccio’ nell’attività agonistica di federazione, alternando punteggi interessanti a qualche imprecisione dovuta alla giovane età ed il recente inserimento in questi gruppi. Quindi soddisfazione per i tecnici che le seguono nella sezione GAF Elisa Addiego, Giulia Bellone, Damiano Giunta e Samuele Perotti, e nella ritmica Monia Stabile, Vittoria Arieta e Ilaria Cavicchia per quanto hanno fatto nell’artistica Raffaella Cantagallo, Alice Serini, Mia Bertonasco, Giulia Di Francesco, Noemi Giancaterino, Diletta Catroppa, Rebecca Falcidia e Annalisa Driza. Per la ritmica Sofia Frasson, Anna Lo Re ed Amelia Manno. Per questo gruppo di ginnaste i miglioramenti sono costanti, l’entusiasmo non manca e non tarderanno ad arrivare anche i podi.

La serie D per i ginnasti RdF si concluderà domenica prossima nella 2a prova della sezione maschile (sabato a Genova). Per il trampolino la serie D è in programma nel secondo semestre di gare. La Riviera dei Fiori è tra le poche società in Italia ad essere presente nei campionati di serie D delle 4 sezioni olimpiche della FederGinnastica, grazie ad un gruppo qualificato di tecnici e un Direttivo attento nel portare avanti tutte le sezioni, sviluppando un programma di avviamento alle nostre appassionanti e divertenti discipline che gratificano i nostri numerosi tesserati.

"Sempre per ottemperare a questo impegno - sottolinea il sodalizio - abbiamo aderito con piacere ad alcune attività proposte dallo CSEN (Centri Sportivi Educativi Nazionali) e a fine mese parteciperemo al Teatro Ariston di Sanremo al Gran Galà di 'Tutti Ballano Sanremo' e domenica 30 aprile organizzeremo, in collaborazione con lo CSEN di Imperia, la 3a prova del campionato interregionale di ginnastica ritmica che vedranno la partecipazione di un buon numero di nostre ginnaste che si confronteranno con le loro coetanee della regione, oltre al Piemonte e Valle D’Aosta".