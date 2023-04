Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Imperia: salvato dagli agenti della Penitenziaria

Un detenuto egiziano ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nel carcere di Imperia. Solo grazie all'intervento degli agenti della Penitenziaria si è evitato il peggio e l'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del capoluogo.

A poche ore dal primo episodio, un detenuto nordafricano è stato trovato in possesso di droga al termine di un colloquio.

I due episodi sono stati resi noti dal delegato regionale di Polizia Penitenziaria OSAPP Mirko Meli: “Da tempo eventi simili sono denunciati dalla nostra organizzazione che, malgrado la mancanza estrema di personale all interno dell'istituto penitenziario imperiese, continua ad effettuare il proprio lavoro con serietà, solidarietà e spirito di corpo all' interno di una realtà lavorativa abbandonata da parte delle istituzioni. Il sistema penitenziario è lo specchio di una realtà nazionale oramai ad un punto di non ritorno. Un plauso va a tutti i colleghi che sono intervenuti ed hanno evitato il peggio e rinvenuto la sostanza illecita, per questo chiederemo una lode almeno per rendere più gratificante un lavoro che al giorno d'oggi sembra sempre più difficile da portare a termine nei migliori dei modi”.