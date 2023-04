Rugby: i giovanissimi Reds di Imperia impegnati intensamente nel mese di aprile (Foto)

Mese di aprile intenso per la compagine dei Reds di Imperia, in attesa del torneo 'Festival': i rossi si sono dati da fare sui campi, prima con raggruppamento FIR a Sanremo, poi con il 1° 'Torneo dell'acciuga' a Cogoleto.

Bene tutte le categorie in entrambe le competizioni con i piccoli Under 7 e 9 che danno vigore al movimento dei Reds, tanta voglia di giocare e nel modo giusto portano la squadra a primeggiare nel raggruppamento. Under 13: tanto lavoro da fare ma numeri in crescita e grinta che sta facendosi largo tra i timori di chi affronta le prime vere partite, ragazzi in cerca della prima vittoria sfumata in qualche occasione che non fa demordere, soddisfatti gli allenatori che vedono i progressi, raggruppamento FIR prova per il torneo di Cogoleto, prestazioni lodevoli giocando con un ostico Monferrato e con una mista Imperia/Cogoleto.

Under 11: ai ragazzini di questa categoria va il plauso della società, per l'impegno dimostrato e per la capacità di reazione e fame di gioco che dimostrano, raggruppamento matuziano trampolino per un bellissimo terzo posto al torneo di Cogoleto dove i Reds si impongono con gli Amatori Genova e con una mista Imperia/Amatori/Spezia, coppa alzata e avanti tutta.

In arrivo una serie di tornei che vedranno i Reds in viaggio per il Nord Italia certi di dare nuove emozioni a tutti coloro che seguono la società.