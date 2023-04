Pallavolo: weekend particolarmente intenso per le formazioni del Volley Team Arma Taggia

Fine settimana intenso per le diverse formazioni del Volley team Arma Taggia. Hanno iniziato le giovani dell'under 14 CSI che hanno potuto ben poco contro le pari età dell' Imperia Volley. La coach Fontanesi si dice però soddisfatta dall'atteggiamento delle ragazze: "Meno arrendevoli e con più sicurezza nella gestione dei palloni, rispetto al solito. Gli errori ci sono ma si sta comunque lavorando per migliorare sempre più".

Trasferta genovese invece per le veterane del VTAT Corradini Home Solution che, sul campo di Genova Quarto, contro l'Audax Quinto, hanno superato in rimonta, le padroni di casa. Una trasferta insidiosa che le ragazze di coach Ferrari dopo un primo set sottotono, si sono aggiudicate (vincendo 3 set a 1) reagendo con buone difese e attacchi precisi ai palloni avversari. Questa è la seconda vittoria nel girone dei playout per le ragazze del Vtat Corradini Home Solution che sabato scenderanno di nuovo i campo, questa volta sul parquet di casa, contro il Casarza Ligure.

L'under 13Y, guidata sempre dalla prof Fontanesi, ha dato dimostrazione del lavoro svolto in questi mesi: un primo e un secondo set condotti sempre avanti con grande vantaggio (25-10 e 25-18), un terzo dove il San Giovanni Ospedaletti ha dato una sferzata al set e, complice un gesto di inesperienza casalinga, se lo è aggiudicato sul punteggio di 24-26.

A chiudere in bellezza il weekend, le ragazze di Edilizia Crescente in seconda divisione, che si sono aggiudicate i tre punti in palio contro il Nova Volley. 1-3 (25-27 / 11-25 / 25-18 / 13/25) il risultato del match che porta le ragazze del coach Gallina al secondo posto nella classifica generale: "Siamo a volte spreconi nel regalare set agli avversari; dobbiamo migliorare e giocare sempre con la testa e il cuore se vogliamo ottenere migliori risultati e soprattutto più incisivi". Prossima partita per la seconda divisione VTAT Edilizia Crescente, il 29 aprile a Taggia contro l'Imperia Volley.