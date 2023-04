Calcio giovanile: campionato provinciale Under 13 è sempre Virtus Sanremo

Nell’ultimo weekend si è concluso il campionato provinciale under 13, leva 2010, che ha visto nuovamente trionfare la Virtus Sanremo. Percorso netto quello dei giovani biancazzurri matuziani che hanno conosciuto solo vittorie, molto spesso di larga misura, senza alcun pareggio o sconfitta.



La squadra guidata dal Mr De Martino, coadiuvato da Formaggini, ha concluso quindi imbattuta e si appresta ora ad una seconda parte di stagione con numerosi tornei a cui parteciperà da qui a metà giugno prima di preparare la prossima stagione dove con pochissimi innesti potrà recitare un ruolo da protagonista anche a livello regionale nella categoria giovanissimi under 14. La formazione, vero fiore all’occhiello del sempre florido settore giovanile virtusino, è una squadra che sta dando particolari soddisfazioni al sodalizio biancazzurro come del resto sta facendo anche la sorprendente leva 2009 che bene si sta comportando quale seconda in classifica del campionato interprovinciale. Unica nota stonata la incredibile, visti i risultati, mancanza di convocazioni al centro tecnico federale di Alassio , ma probabilmente, fanno sapere dalla Virtus, i selezionatori si sono basati su altri criteri.

Nelle foto la squadra vincitrice del campionato