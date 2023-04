Ventimiglia: il 7 maggio prossimo al Museo Archeologico il recital teatrale-poetico di Vincenzo Bocciarelli

In attesa dell'approdo estivo a Roma dell'8 luglio prossimo, il Museo MAR di Ventimiglia apre le porte domenica 7 maggio alle 17 (Sala Squarciafichi) al recital teatrale-poetico di Vincenzo Bocciarelli, dal titolo ‘Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte’, prodotto dalla Compagnia Teatro Helios di Bordighera diretta da Virginia Consoli.

Lo spettacolo che ha già riscosso un grande successo nel giugno 2022 a Bordighera per toccare in seguito altre città italiane , è tratto dal primo libro scritto da Bocciarelli stesso dal titolo ‘Sulle ali dell’arte’, scritto nel 2020 in piena pandemia da Covid-19.

Caratteristica dello spettacolo è la realizzazione di un quadro live da parte dell’attore che è anche pittore, il cui ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Operazione cuore. La struttura del recital ha anche la peculiarità di essere estremamente adattabile alle diverse città in cui approda per cui ogni serata è diversa dall’altra, perfettamente in linea con l’essenza del teatro che è ‘materia vivente’ e sempre fluida.

Il messaggio alla base sia del libro che dello spettacolo è reagire alle difficoltà anche più grandi con la creatività dell’arte.

Il recital avrà due importanti corollari il giorno dopo: Vincenzo Bocciarelli sarà ospite lunedì 8 maggio alle 11, presso l'Aula Magna del Liceo Cassini di Sanremo, per un incontro con gli studenti e, sempre a Sanremo, sarà il protagonista di un aperitivo letterario presso il Bar la Palma alle ore 17.30. Durante tutti questi incontri sarà possibile acquistare Sulle ali dell’arte a prezzi promozionali.