Batteria auto scarica? Cause e rimedi

Lo scaricarsi della batteria è purtroppo uno di quei momenti in cui tutti gli automobilisti, presto o tardi, si trovano a dover fare i conti. In alcuni casi si riesce a risolvere immediatamente, in altri, quelli più sfortunati ci si trova ad affrontare situazioni spiacevoli, in circostanze solitamente avverse. Che tu sia fortunato o sfortunato, tuttavia, queste occasioni si manifestano all’improvviso, senza dare grandi segnali, ma possono essere facilmente risolte. Per scoprirne la sintomatologia, le cause e i rimedi di questo fenomeno può essere d’aiuto la lettura di questo articolo.

Quali sono i sintomi?

Innanzi tutto, l’auto non si accende; questo è il sintomo più scontato ed evidente. Talvolta, può accadere che, girata la chiave, il motorino d’avviamento inizi a singhiozzare con sempre maggiore affanno, oppure che le spie del quadro comincino a lampeggiare velocemente; in questi casi, se si è fortunati, si può ancora sperare che dopo qualche tentativo la macchina vada in moto. Ovviamente, quando si ha questa fortuna più unica che rara, è caldamente consigliato dirigersi presso l’elettrauto più vicino.

Altre volte, invece, girata la chiave, la macchina non da nessun segnale di vita, allora significa che la batteria ha completamente ceduto (o che sia staccata).

Quali sono le cause?

Esistono molte ragioni per cui una batteria può scaricarsi:

La lunghezza della vita di una batteria può influenzare le sue prestazioni. Questi dispositivi hanno una quantità di cicli di carica prestabiliti, infatti, più invecchiano, più gli elementi chimici iniziano a deteriorarsi e diminuire sempre più la capacità di ricarica.

Dimenticare i fari accesi con il motore spento, o fare lo stesso con lo stereo.

Lasciare la vettura parcheggiata per diverse ore, o giorni, in condizioni climatiche avverse come, troppo caldo o il troppo freddo.

Cosa fare in caso di batteria scarica?

Quando ci si ritrova in questi casi le soluzioni sono due: se si è sicuri che la batteria sia nuova, o comunque in buono stato, si può provare a ricaricarla; ovviamente a patto di avere un caricabatterie a portata di mano. Allora, si deve smontare il dispositivo dalla vettura e lasciarlo sotto carica per almeno 12 ore, questa operazione basterà a prolungare la sua vita, in alcuni casi anche in modo significativo.

Se invece non si è così fortunati da avere un caricabatterie, o comunque se la batteria è vecchia, si può provare a smontarla e portarla dall’elettrauto più vicino. Sarà lui stesso a valutare lo stato del dispositivo ed eventualmente provvedere allo smaltimento e alla sostituzione.

Ripartire in caso di bisogno.

Ovviamente ci si può trovare a non avere il tempo o non essere nel posto migliore per compiere tutte queste operazioni. In questi casi possiamo agire modi diversi:

La soluzione ideale è quella di utilizzare i cavi d’accensione, cioè due cavi che, collegati da una parte ai poli della nostra batteria e dall’altra a quelli di una seconda vettura, permettono all’auto di trasferire l’energia da una macchina ad un'altra e di conseguenza fanno sì che l’auto si accenda.

La seconda soluzione non prevede l’utilizzo di nessuno strumento, salvo un bel po' di olio di gomito, si tratta, infatti, di usare forza bruta. In questo caso, messa la macchina in folle, bisogna spingerla, mentre una mano tiene il volante per controllare la traiettoria. Arrivati alla velocità massima che si riesce a raggiungere, si deve saltare in posizione di guida, inserire la seconda e alzare velocemente il piede dalla frizione. Seguendo questi passaggi un po' rocamboleschi l’auto dovrebbe partire, ma attenzione, questa procedura potrebbe danneggiare, anche in modo grave, il catalizzatore della marmitta, va quindi adoperata solo in casi di emergenza.