Nelle valli Arroscia e Impero parte il progetto Green community "concrete e verdi" (videointervista)

Il sindaco di Cesio Fabio Natta, neo eletto eletto presidente dell’assemblea el progetto green community “Concrete e Verdi, in quanto coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria, ospite dei nostri studi di via Schiva a Imperia per il 'Caffè Forte' di oggi parla dei punti essenziali del programma.

L’assemblea è composta dai sindaci degli 8 Comuni della valle Impero (Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco e Pontedassio) e dal presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia Alessandro Alessandri.