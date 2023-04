Il Comune di Imperia dice sì alla procedura di accreditamento del Centro di Educazione Ambientale.

Il funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali promossi da enti parco e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.

In ambito territoriale, il C.E.A. di Imperia è capofila per i Comuni di Imperia, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Cervo, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Ospedaletti, Pietrabruna, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Vasia e Villa Faraldi.

Ora si rende necessario sviluppare l’azione educativa, ma anche di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di sostegno al processo di crescita culturale. Per questo motivo si è ritenuto indispensabile costituire un gruppo di lavoro a supporto del C.E.A.

Lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati affidando diversi incarichi di collaborazione con Sonia Berardinucci in possesso dell’abilitazione alla professione di “Operatore in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità”, con Monica Previati in qualità di Educatrice Ambientale riconosciuta dalla Regione Liguria, con Benedetta Vassallo e con l’Associazione Delfini del Ponente.