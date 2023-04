Pallavolo: serie di impegni per le squadre della Mazzucchelli nel weekend e ieri anche il Ravano (Foto)

Il fine settimana da poco concluso è stato ricco i impegni per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli che ha visto diverse sue squadre disputare le rispettive partite di campionato/coppa.

Per iniziare al meglio il weekend pallavolistico la Mazzucard U12 Misto ha ottenuto un'importante vittoria per 3-0. La formazione matuziana ha ospitato la compagine avversaria, più precisamente il Volley Finale Gialla. Incontro senza troppe difficoltà per la formazione 'green' che, grazie ad una bella prestazione, è riuscita ad accaparrarsi la vittoria. Di seguito i punteggi dei set: 25/11, 27/25 e 25/11.

A Loano, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha dovuto fronteggiare le padroni di casa del San Pio X nell'incontro valido per il campionato U14/F CSI. Bella prestazione quella espressa dalla formazione della "SDP Mazzucchelli" che con il punteggio di 3/1 è riuscita a portarsi a casa un' importante vittoria dove tutte le ragazze hanno espresso ottime azioni di gioco sia in fase offensiva che difensiva.

La Mazzucchelli maschile, al Palasport di San Lorenzo al Mare, ha affrontato i padroni di casa dell' Arsa Mazzu. Nonostante due assenze importanti nella squadra green e nonostante la formazione d'emergenza schierata da coach Angelo Del Toro, il team matuziano è riuscito ad ottenere un'ottima vittoria per 2-1. Coach Del Toro si dice soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi oltre che molto orgoglioso dell'atteggiamento che dimostrano in campo, soprattutto nei momenti di difficoltà dove non mollano mai.

Domenica si sono disputate le varie semifinali della Final Four U16/F FIPAV e al quale era presente anche la squadra MO.DE Distribution Mazzu. Il team Matuziano ha disputato il primo incontro con Iglina Albisola Pallavolo dando vita ad un'incredibile partita combattuta punto a punto. Le ragazze della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli non hanno mai mollato battagliando su ogni punto ma, purtroppo, si sono dovute arrendere alle avversarie che sono riuscite ad imporsi per 3 set a 1 con i seguenti punteggi: 25/23, 20/25, 25/23 e 26/24. Bellissima partita da parte di entrambe le squadre e bellissimi momenti di ottima pallavolo.

A seguito di questa sconfitta, la formazione green ha dovuto poi disputare l'incontro valevole per il 3° e 4° posto affrontando il Finalmaremola Blu e riuscendo ad ottenere la vittoria per 3/0 oltre che la terza posizione in classifica. La scuola Di Pallavolo Mazzucchelli ci tiene a fare i propri complimenti all'Albengavolley Blu che ha ottenuto il titolo di campione territoriali Fipav e ci tiene fortemente a fare un grandissimo applauso alla propria squadra che ha reso enormemente orgogliosa l'intera società.

Concluso il Weekend, ieri al Mercato Dei Fiori, è andata in scena un' incredibile giornata all'insegna dell'amicizia, della pallavolo e della sostenibilità ovvero il 38° Torneo Ravano Volley 2023. In questa meravigliosa giornata hanno partecipato ben 45 squadre e 230 bambini che hanno potuto spaziare tra Volley S3 e vari laboratori green sulle tematiche Agenda 2030: rispetto dell’Ambiente, Santuario Pelagos, Fair Play … Happy Play (e il cartellino verde), Velisti per un giorno. L’evento è stato patrocinato a livello nazionale dal CONI e da tutte le 11 Federazioni sportive coinvolte mentre, a livello locale, è stato organizzato dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli grazie al Comune di Sanremo e anche grazie al supporto del Comitato Territoriale FIPAV Ponente Ligure. Da non dimenticare la partecipazione dei Consoli del Mare, del Panathlon International Imperia/Sanremo e della Lega Navale di Sanremo.