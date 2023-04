Pallamano: ripreso il campionato di Prima Divisione, sconfitta esterna per la San Camillo Riviera

Dopo una lunga sosta è ripreso il campionato di Prima Divisione maschile francese (Poule Promozione) con la trasferta per la San Camillo Riviera in quel di Beausoleil domenica scorsa.

Non è stato un buon inizio in quanto la formazione imperiese è stata sconfitta per 33-27. "Nonostante questa lunga pausa - commenta il tecnico Domenico Bonsignorio - non siamo ancora riusciti a recuperare gli infortunati, ed a questi si sono aggiunte assenze per vari motivi. Tuttavia i ragazzi presenti non hanno demeritato, anzi abbiamo concluso la prima frazione in vantaggio per 14-12. Purtroppo nella ripresa gli avversari aiutati anche dalla stanchezza dei nostri atleti riescono a concludere l'incontro vittoriosi".

Ora il team del capoluogo affronterà venerdì alle 20, tra le mura amiche del Palasancamillo, il Vence.

San Camillo Riviera: Mattia Ameglio (2 reti), Gabriele Garelli (6), Elias Marras (5), Dario Martino, Massimo Moisello, Stefano Quaranta (12), Akoute Sodji (2). Allenatore: Domenico Bonsignorio. Dirigente: Domenico Martino.