Pallamano, l'under 17 dell'Abc Bordighera alle qualificazioni dei quarti di finale (Foto e video)

Gli under 17 della società Athletic Bordighera Club handball domenica hanno preso parte, presso la palestra comunale di Cedrate Gallarate, alla prima fase delle qualificazioni dei quarti di finale under 17 del campionato italiano di pallamano di categoria.

“Gli under 17 dell'Abc, dopo essere entrati tra le migliori squadre dei due gironi nord ovest, affrontano questa seconda parte di campionato. Due partite da affrontare una dietro l'altra tenendo la concentrazione alta fin dall'inizio pur sapendo che nella prima partita si affrontava la corazzata Cologne prima del girone 2. Il risultato 44 a 14 per i lombardi dice tutto, troppa la differenza fisica e tecnica. Un piccolo stop per la pausa pranzo e subito in campo per disputare il secondo incontro"- fa sapere l’Abc - “Nella seconda contro il Palazzolo sull'Oglio dopo un primo tempo insufficiente l'orgoglio e la grinta dei biancorossi ha riportato il punteggio in equilibrio sfiorando la vittoria. Risultato finale 27 a 29. Lo staff tecnico nonostante le due sconfitte ritiene che queste gare con squadre forti siano molto importanti per la crescita dei ragazzi”.

"Appuntamento domenica prossima, il 23 aprile, a Bordighera al Pala Biancheri per la seconda giornata delle qualificazioni under 17" - fa sapere l'Abc Bordighera- "Saranno presenti a Bordighera le seguenti squadre: ABC, Pallamano Crenna, Cassano Magnago e Molteno. Vi aspettiamo numerosi per tifare i nostri ragazzi".