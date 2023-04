Pallamano: i risultati dell'ultimo concentramento del Campionato Provinciale Promozionale nella categoria under 13 (foto)

Si è svolto, domenica 16 aprile, preso il Palaroja di Ventimiglia, l'ultimo concentramento del Campionato Provinciale Promozionale nella categoria under 13. Le 3 squadre della provincia di Imperia, Ventimiglia, Bordighera e Imperia, si sono confrontate dando vita ad una vivace mattinata di sport.

“È stato un evento particolarmente emozionante - dice Paola Nanni Presidente della Pallamano Ventimiglia - organizzato in maniera perfetta dai nostri dirigenti ed allenatori (Debora Amico, Simona Bruno, Massimo Agnese e Andrea Agnese) con l'aiuto in campo arbitrale, di Daniel Daragon, Luca Agnese e Federico Zomparelli, senza dimenticare il giovanissimo Loris Dimitri ‘aiutante’ per un giorno. La squadra Ventimiglia 1, allenata da Andrea Agnese, ha vinto tutte le partite, compresa quelle ‘fratricida’ contro Ventimiglia 2, in una vibrante lotta all'ultimo secondo. Ma questo, lasciatemelo dire, è solo un piacevole personale dettaglio. È stato davvero bello vedere tutti i ragazzi impegnati in un girone tutti contro tutti, battersi sul campo con una grinta incredibile ed una tecnica in piena evoluzione".

"Per quanto riguarda i miei ragazzi, non posso non sottolineare una crescita, non solo sportiva, in continua evoluzione. Oltre a chi gioca con noi ormai da 2 o 3 anni, anche i nuovi arrivati, si sono integrati molto bene e si denota una gran voglia di fare gruppo e di migliorare. Vorrei approfittare dell'occasione per fare i miei complimenti alla nostra compagine di Under 15 che dopo un inizio un po' sottotono, nel campionato francese, si è ripresa alla grande, nonostante lo sfortunato ed ingiusto pareggio nella partita contro il Contes. Un Grazie Speciale al nostro nuovo sponsor ristorante ‘Geppy's Bistrot’.... grazie Dario Trucchi".

"Ritornando alla manifestazione di domenica, volevo ringraziare le Società di Imperia presente con 1 squadra e Bordighera con 2 squadre, che ci avevano ospitato per i due precedenti concentramenti. Questo ritrovato sodalizio tra le tre Società della provincia di Imperia, non può che far bene e portare aria nuova in uno sport che dalle nostre parti è ancora ritenuto di nicchia. Speciali ringraziamenti a Jean-Claude Asnong delegato provinciale della FIGH e Daniel Daragon, i quali, in questa stagione si sono prodigati in maniera eccellente per portare la pallamano nelle scuole della Provincia di Imperia. La loro professionalità ed esperienza è servita a far conoscere e far appassionare gli studenti a questa disciplina" conclude la Presidente Paola Nanni.