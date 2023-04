Ventimiglia: nel fine settimana, Festival Bandistico di Primavera - 1° Memorial Andrea Grani

Nel corso del 2023, la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ compie 170 anni di attività, sempre continuativa. Per celebrare questo importante anniversario, la Banda, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, ha organizzato un fine settimana di grandi festeggiamenti: il 22 e 23 aprile 2023 a Ventimiglia ci sarà la Riedizione del Festival Bandistico di Primavera (raduno di Bande Musicali), il primo memorial dedicato al nostro storico Presidente Andrea Grani… Un evento di musica, festa e allegria condiviso con 10 formazioni bandistiche provenienti dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana.





Il giorno 22 aprile dalle 15.30 sarà aperta al pubblico una mostra commemorativa presso la sede della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ in Via Roma 61 (Ventimiglia), in cui sarà possibile visionare gli spartiti storici manoscritti, le vecchie divise, foto e documenti storici, ascoltare dal vivo i racconti dei musicanti storici della nostra associazione. Per l’occasione, la Banda intratterrà i presenti con l’esecuzione di brani tipici della tradizione ventimigliese.

In tale data, alle ore 17.00 la Cumpagnia d’i Ventemegliusi consegnerà il premio ‘Ciü goti che müxica’ intitolato alla memoria di A. Grani. Al termine della premiazione verrà offerto un buffet con Pisciadela e Castagnole De.Co. da parte del Circolo della Castagnola sempre presso la Sala Musica della Banda.

Il giorno seguente, domenica 23 aprile, inizierà la vera e propria Riedizione del Festival Bandistico di Primavera: alle ore 9.30 partirà il corteo da Piazza Libertà del Comune di Ventimiglia per le vie cittadine: ci sarà dunque una grande sfilata di tutte le formazioni partecipanti lungo le vie di Ventimiglia (le bande in attesa della partenza si alterneranno nelle esecuzioni sulla Piazza del Comune): previste soste nelle principali vie pedonali. Il corteo si concluderà con un concerto finale d'insieme sempre nella Piazza Libertà del Comune di Ventimiglia: tutti i 300 musicisti presenti eseguiranno, diretti dalla Maestra della Banda Musicale ‘Città dèi Ventimiglia’, Diandra Di Franco, l'Inno di Mameli e Fatene Carà Paulin, considerato l'inno della Città.

Il Festival Bandistico prevede la presenza di 10 Formazioni sia dal nostro territorio sia da fuori provincia: tutte associazioni musicali con cui la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ ha intessuto rapporti e gemellaggi. Parteciperanno: Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’, Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’, Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera, Banda della Val Nervia (Bande Musicali di Dolceacqua e Pigna), Banda Musicale di Pompeiana, Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Dalla Lombardia: Gruppo Bandistico Misintese ‘G. Puccini’, Rovellasca drummers (Drumline del Corpo Musicale ‘G. Verdi’ di Rovellasca). Dalla Toscana: Complesso Bandistico ‘La Marinara’ di Forte dei Marmi.

Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a questo evento speciale!