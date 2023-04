Sanremo: gala di eccellenza per una delle tappe della selezione di 'Ringmania World Sernes'

Si svolgerà in data 22 Aprile 2023 nel bellissimo palcoscenico del Teatro Casinò di Sanremo, una delle manifestazioni più importanti che sì svolgono sul panorama Italiano. Di scena una delle tappe di selezione di Ringmania World Sernes, un gala d'eccellenza che spazia da incontri Pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità.

"La manifestazione - spiegano gli organizzatori - sarà articolata in tre parti: dalle ore 12.00 alle ora 15.00 una prima parte denominata Next Generation con appunto gli atleti dilettanti selezionati tra i migliori dando la possibilità e una vetrina prestigiosa dove potranno competere Una seconda parte che è la Pre Card con inizio alle ore 17.00 che vedrà impegnati sul Ring Atleti Pro e semi Pro con 10 prestigiosi Match. La Main Card inizierà alle ore 19.15 è sarà l'apice a culmine della serata.

Il programma Main Card prevede uno slam for fighters di Muay Thai un titofo Pro di Pugilato nella categoria di Sicario Pro che raggruppa i migliori Pugili Italiani che con la vincita del Titolo Sicario verranno catapultati in graduatoria con la possibilità della disputa dei titolo per lè organizzazioni WBFC — WKAFL — WFC. Un super Fight che vedrà impegnata la Campionessa Mondiale di K1 Chiara Vincis confrontandosi contro la Pro Alexandra Gaburel nella disciplina della Noble Art. Un titolo Hunter di Mma (Mixer Martial Arts) e un titolo Tiger King di Muay Thai Full Rules, oltre a dei prestige Fight che saranno il contorno ai titoli.

La manifestazione è stata fortemente voluta dal M° Cav. Antonio Piccirillo Presidente della A.S.D. TIGER MUAY THAI MARTIAL ARTS Sanremo, affiliato (CSEN) Centro Sportivo Educativo Nazionale, con la piena collaborazione di organizzazioni WBFC - WKAFL - & WFC facenti riferimento ai Presidenti Alessandro Piavani e Franco Scorrano. Organizzazioni queste rinomate tra le più prestigiose in Italia.

Presenti i migliori fighters Liguri provenienti da Savona, Genova, Ventimiglia e Rapallo che rappresenteranno la Liguria e i loro Team incrociando i guanti in Match durissimi con atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero. La particolarità della manifestazione è la varietà delle discipline presenti. Si combatterà di Pugilato Mma, Kick Boxing, Muay Thai, e K1 Rules offrendo al pubblico una varietà spettacolare ed unica. La cornice all'evento è semplicemente fantastica, il Teatro di Sanremo posto all'interno del Casinò traspira un atmosfera magica che sicuramente contribuirà a rendere unica la serata".