Pallavolo: nuova vittoria della Grafiche Amadeo in Serie C, continua la corsa verso la promozione

Continua la corsa della Grafiche Amadeo nel campionato di Serie C maschile. I ragazzi di capitan Gazzera vincono a Genova contro il Santa Sabina ottengono l'ennesima vittoria per 3-0 (25-22, 25-16 e 25-22). Con questo risultati i matuziani restano primi in classifica a 48 punti più 3 dal Volley Sabazia Vado e più 5 dall’Admo Lavagna.

“Continuiamo il nostro cammino – dice il Presidente Privitera - a tre giornate dalla fine con entusiasmo e convinzione. La prossima gara, prima dello scontro diretto contro a Vado, è contro il Sant’Antonio Genova, squadra da non sottovalutare capace di vincere fuori casa contro il Volley Lavagna”.