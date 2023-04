Pallavolo: la Under 17 dell'Imperia Volley vince ad Albisola e si aggiudica lo scudetto di Ponente

La formazione Under 17 dell’Imperia Volley, dopo un fantastico percorso netto, vince ad Albisola e riceve lo scudetto di campione del Comitato Ponente.

Campionato U17 12a giornata

Albisola Pallavolo- Volley 0-3

Ultimo sforzo per un campionato già ampiamente vinto con tre turni di anticipo per i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza. Al Pala Besio di Albisola completano un fantastico percorso netto: dodici gare, dodici vittorie e tre soli set concessi agli avversari.

Campionato Regionale Serie D/F.le Play Off

Imperia Volley-Acli Santa Sabina Genova 1-3

Inizio in salita per l’Imperia Volley che deve concedere i tre punti alle genovesi dell’Acli Santa Sabina, formazione che nelle parti finali dei set ha fatto valere la maggiore esperienza del proprio sestetto. Prossino turno sabato 22 aprile alle 21.00 alla palestra ITIS (per indisponibilità del palazzetto), dove riceveranno la visita della formazione levantina della Scuola di Pallavolo Carasco.

Campionato 2a Div.ne Girone B 9a giornata

Imperia Volley-La Casa del Priore Andora 3-0

Continua la marcia in vetta nel girone B dell’Imperia Volley che si impone alla palestra ITIS di Imperia con un netto 3/0 nella gara con le andoresi della Casa del Priore.

Campionato U13 7a giornata

San Pio X Loano Volley-Imperia Volley 3-0

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

VTAT Arma di Taggia-Imperia Volley 1-3