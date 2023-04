Pallanuoto: due sconfitte nel weekend per le squadre maschile e femminile della Rari Nantes Imperia

Week-end difficile per le squadre di pallanuoto della Rari Nantes Imperia che incappano in due sconfitte che le costringono a due verdetti amari.

La formazione maschile, allenata da Enrico Gerbò, incappa in un sonoro k.o. per 5-17 contro il forte Rari Nantes Sori dell'ex Marco Giordano. Ed è proprio l'attaccante ad aprire il tabellino marcatori.

I giallorossi provano a scuotersi, trascinati dalla tripletta di capitan Corio (che sale a quota 39 gol in stagione), ma non basta. Nel resoconto arriva il grande gol del giovanissimo Davide Mazzariol che prima interrompe la fuga degli avversari, recupera la sfera e buca il portiere ospite con una fiondata dal perimetro. Nell'ultimo tempo, arriva la rete del centrovasca Davide Cesini ed il rigore parato da Di Lionardo ma il finale 5-17 condanna i giallorossi alla retrocessione matematica in Serie B.

R.N.IMPERIA - R.N.SORI 5-17

(1-2; 3-6; 1-4; 0-5)

IMPERIA - Grossi, Grosso, Casella, Mazzariol 1, Gandini, Milani, Porro, Corio cap. 3, Lucia, Cipriani, Taramasco, Cesini 1, Di Lionardo. All.: Gerbò

SORI - Benvenuto, Bisso 2, Giordano 1, Mugnaini 1, Villa 2, Rezzano 2, Navone 2, Penco 1, G.Cocchiere 3, E. Cocchiere 2, Benvenuto, Pittore, Olcese 1. All.: Ferreccio.

Sup Num. Imperia 1/13 e Sori 2/8 + un rigore parato

Nella soleggiata domenica imperiese è arrivata la sconfitta anche per la prima squadra femminile. Treviglio Pallanuoto esce dalla 'Cascione' con i tre punti ed inguaia le ragazze di Ragosa nella corsa playout.

Partono forte le giallorosse che vanno spedite sul 5-2 dopo un tempo e mezzo giocato quasi alla perfezione. Poi il black-out che consente alle ospiti di tornare in partita ed anzi superare le imperiesi nel punteggio: sarà fatale il break da 0-5 a cavallo dell'intervallo lungo. Sattin e Sara Amoretti, con le loro marcature, riescono a mantenere la Rari in vita ma Treviglio tiene sempre il +2 di distacco. L'ultimo tempo è un vortice di emozioni e tensione: le ragazze di Ragosa pervengono al pari, in rete nuovamente Amoretti e Sattin, a 160 secondi dal termine. Ma immediatamente successivo al gol della numero 12, arriva il 9-10. La Rari non riesce più a concretizzare e, sulla sirena finale, Treviglio confeziona il 9-11 da metà vasca

R.N.IMPERIA - TREVIGLIO PN 9-11

(4-2; 1-3; 2-4; 2-2)

IMPERIA - Bottiglieri, Amoretti A., Bergatta, Amoretti S. 3, Imola 1, Mirabella, Iazzetta 1, COmba 1, Reitano, Accordino, Cappello, Sattin 3, Della alle. All: Ragosa

TREVIGLIO - Giai, Albani cap., Ferrari 1, Sacco, Zanoccoli 5, Trezzi 1, Ghezzi, Sbruzzi 2, Frachini, Cannata, Inoue 2, Ponti, Motta. All.: Palazzo

Uscita per limite di falli Trezzi (T); Sup.Num. Imperia 3/9 + un rigore realizzato; Treviglio 1/3 + 2 rigori realizzati